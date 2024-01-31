Прокремлевского блогера допрашивают в Грузии за ложные сообщения о терроризме

Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии проводит обыск в доме прокремлевского, ультраправого активиста и блогера Беки Вардосанидзе. Изъята компьютерная техника. Сам Вардосанидзе доставлен на допрос в здание СГБ в качестве свидетеля.

Дело возбуждено по статье 331 УК Грузии – «ложное сообщение о терроризме».

По информации спецслужбы, сообщения о террористической угрозе поступили с электронной почты «конкретного лица» в СГБ, тбилисское управление полиции МВД и телекомпанию «Имеди». В них было указано, что взрывные устройства установлены в клубе Bassiani, в баре Rati's Bar, на сцене, расположенной в рамках новогоднего мероприятия на проспекте Руставели, а также на прилегающей территории и в различных транспортных средствах.

Прокремлевские радикалы активизировали нападки на правительство и правящую партию «Грузинская мечта» после присвоения Грузии статуса кандидата на вступление в ЕС и после скандала вокруг иконы Матроны Московской с изображением Иосифа Сталина.