Россия сократила поставки электроэнергии в Абхазию

Российская сторона сократила поставки электроэнергии в самопровозглашенную республику Абхазия. Об этом сообщили в компании «Черноморэнерго».

«В связи с сокращением объема поставок электроэнергии по перетоку из Российской Федерации на 1 февраля «Черноморэнерго» вводит ограничения по графику по всей территории Абхазии», – сказано в сообщении.

Свет абонентам сегодня отключают два раза в день, по два часа.

Ранее стало известно, что Абхазия начала получать российскую электроэнергию бесплатно, по «социальному перетоку». Однако абхазская сторона получила сообщение, что поставки «не могут быть реализованы в полном объеме из-за ряда технических причин».

Абхазская сторона вынуждена получать электроэнергию из России из-за низкого уровня воды в Джварском водохранилище «Ингури ГЭС».