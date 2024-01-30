В Абхазии из-за дефицита электроэнергии введены веерные отключения на три часа в день. Госкомпания «Черноморэнерго» объясняет их падением уровня воды в Джварском водохранилище ИнгурГЭС и недостаточным перетоком из Российской Федерации. При этом правительство с 1 января этого года увеличило тарифы на электроэнергию.

С 26 января в Абхазии начались веерные отключения электроэнергии, связанные с серьезным дефицитом из-за низкого уровня воды в Джварском водохранилище ИнгурГЭС и ограниченным перетоком из Российской Федерации. РУП «Черноморэнерго» опубликовало график отключений, пока до 31 января. Электроэнергию отключают потребителям на полтора часа в первой половине светового дня и на 1 час 40 минут – во второй половине дня. «Черноморэнерго» предупреждает население, что введение графика или его отмена зависят от количества энергии, поставляемой из России. Переток называется «социальным», так как поставляется по межправительственному договору бесплатно.

Начальник пресс-службы госкомпании «Черноморэнерго» Алхас Гагулия объяснил причины веерных отключений:

«В связи с поступившей информацией от оперативно-диспетчерского управления Юга России, поставка электроэнергии в Республику Абхазия с 26 по 31 января не может осуществляться в полном объеме по техническим причинам. Проблемы обусловлены ростом потребления Юга России, плановым ремонтом четвертого блока Ростовской АЭС и аварийными ремонтами генерирующего оборудования на Новочеркасской ГРЭС и в Донбасской энергосистеме. Из согласованной мощности 300-340 МВт предоставляется не более 240 МВт. Дефицит мощности составляет около 100 МВт и покрывается за счет веерных отключений в восточной части Абхазии».

Причем, веерные отключения проводятся только в восточной части Абхазии (от российско-абхазской границы по реке Псоу и далее, включая Сухум), в западную часть электроэнергия подается постоянно (от абхазо-грузинской границы по реке Ингур до Сухума), не считая аварийных случаев.

В целом, ситуация такова: из 10500 тысяч кВт/час потребления 3300 тысяч кВт/час подается от ИнгурГЭС и их достаточно, чтобы обеспечить потребности жителей западной части Абхазии. И около 7000 тысяч кВт/час – это переток из Российской Федерации, обеспечивающий свет в домах на востоке страны.

Будут ли продолжаться веерные отключения после 31 января, пока не известно.

Свет отключается в середине рабочего дня, это приводит к тому, что многие государственные учреждения и предприятия вместо восьми часов в день могут работать только пять. Те, кто смог обзавестись дизельным генератором, работают, остальные вынуждены отсиживать по три часа каждый день в холоде и в ожидании, когда дадут свет.

Ситуацию прокомментировал экономист Ахра Аристава, он считает ее печальным итогом действий нынешнего руководства Абхазии:

«Веерные отключения электроэнергии и параллельные отключения водоснабжения – это яркое свидетельство провальной политики кабинета министров. Очевидно, что в борьбе с майнингом те результаты и те параметры, которых требовал глава государства, не достигнуты. Он ориентировался, если вы помните, в 2019 году на рост примерно 5%, но этого нет. В итоге страна не может себе позволить нормальное электроснабжение, и у страны, к сожалению, нет ресурсов на содержание и модернизацию энергетической отрасли. Я повторюсь: все это печальный итог деятельности власти за эти четыре года!»

С ухудшением качества обеспечения потребителей электроэнергией тарифы на оплату только растут. С 1 января нынешнего года правительство значительно их повысило. Так, для физических лиц тариф увеличился почти на 100% и составляет 1 рубль 80 копеек за кВт/час. Для юридических лиц и предпринимателей – 2 рубля 60 копеек. Тариф для майнеров – 4 рубля.

С ростом тарифов растут долги потребителей электроэнергии. С 2014 года этот долг составил уже более 5 млрд рублей. Чуть более 500 млн рублей – это долги предприятий и 4,5 млрд рублей – долги населения. Сколько потребляют и сколько должны за потребление майнеры неизвестно, это большая серая зона, которая никем не контролируется.

Ахра Аристава уверен, что тарифы на электроэнергию необходимо было заморозить:

«Тарифная политика правительства однозначно провалилась. Процент собираемости упал с 56% до 35% в прошлом году. А с увеличением тарифа он будет падать еще больше. Из этого выводы не были сделаны, хотя все предупреждали, что будут проблемы. Кабинет министров принимает решения, не основываясь на реальном положении дел в экономике. Вы не можете влиять на одну отрасль экономики, не принимая решений по другим отраслям. Руководитель «Черноморэнерго» давал интервью и обратил внимание на то, что тарифы на 2024 год лучше не трогать. И он абсолютно прав. Вместо того чтобы решать вопросы в целом по экономике, не трогать далее тарифы и заморозить их хотя бы на 1 год, чтобы посмотреть на ситуацию и поддержать руководство «Черноморэнерго», мы получили очередной рост тарифов».

Глава государства регулярно говорит, что в Абхазии 70 тысяч безработных. «Как вы можете повышать тарифы в стране, где более половины трудоспособного населения не имеют работы?» – спрашивает экономист.

Он считает, что правительство и президент, рапортуя об успехах, манипулируют цифрами. Они заявляют о росте доходов, ссылаясь на ВВП, но этот показатель, по мнению эксперта, не отражает реальную ситуацию:

«В ВВП учитываются деньги туристов. Из-за событий вокруг Украины у нас турпоток значительно увеличился, это показывают цифры Национального банка. Финансовый сектор вырос почти в три раза, и это отражается при составлении Валового внутреннего продукта. Но правительство почему-то не озвучивает, что эти деньги, поступающие от туристов, тут же уходят из страны. Поэтому в стране, где в три раза увеличился денежный оборот, в три раза не увеличиваются ни зарплаты, ни пенсии, и на народе это никак не отражается. И отразиться не может, потому что есть другие цифры, которые правительство почему-то не озвучивает. Это показатели Национального валового продукта. Он практически не растет, а с учетом инфляции и роста цен, только идет назад».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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