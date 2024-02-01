«Грузинская мечта» выдвинула Ираклия Кобахидзе кандидатом в премьеры

Правящая в Грузии партия «Грузинская мечта» выдвинула кандидатом в премьер-министры Ираклия Кобахидзе. Об этом на съезде партии объявил её новый председатель, экс-премьер Ираклий Гарибашвили.

Парламент должен утвердить новое правительство на следующей неделе. По словам Кобахидзе, в нем будет еще один новый министр: Джуаншера Бурчуладзе на посту главы Минобороны сменит депутат Ираклий Чиковани.

Ираклий Кобахидзе был спикером парламента Грузии. Он покинул пост в 2019 году после «ночи Гаврилова» – на фоне массовых протестов в Тбилиси. В январе 2021 года Кобахидзе был назначен председателем правящей партии.