Ираклий Чиковани будет выдвинут на пост министра обороны Грузии

Джуаншер Бурчуладзе покидает пост главы Минобороны Грузии. Информацию подтвердил кандидат в премьер-министры Ираклий Кобахидзе.

По его словам, Бурчуладзе принял решение уйти из политики «в другую сферу». На должность министра обороны будет представлена кандидатура депутата Ираклия Чиковани.

Другие министры останутся на занимаемых должностях, говорит Кобахидзе.

Экс-премьер Ираклий Гарибашвили подал в отставку 29 января. Политик указал на «внутреннюю демократию», действующую в партии, «наиболее очевидным проявлением которой является ротационный принцип».