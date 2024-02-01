Ираклий Гарибашвили избран председателем «Грузинской мечты»

Бывший премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили избран председателем правящей партии «Грузинская мечта».
Гарибашвили подал в отставку 29 января. Политик указал на «внутреннюю демократию», действующую в партии, «наиболее очевидным проявлением которой является ротационный принцип».
Выступая на съезде, Гарибашвили подтвердил, что кандидатом в премьеры Грузии станет Ираклий Кобахидзе. С января 2021 года Кобахидзе был председателем «Грузинской мечты».
- После победы «Грузинской мечты» на парламентских выборах в 2012 году Ираклий Гарибашвили занимал пост главы МВД. После отставки Бидзины Иванишвили с поста премьер-министра он возглавлял правительство в 2013-2015 годах, в феврале 2021 года вернулся на должность.
- СМИ начали рассказывать о предстоящих кадровых перестановках в правящей команде с конца прошлого года, когда было объявлено об официальном возвращении в политику Бидзины Иванишвили. Он занял пост почетного председателя «Грузинской мечты» и сказал, что будет помогать членам партии «бороться с искушениями».
Форум