Ираклий Гарибашвили избран председателем «Грузинской мечты»

Бывший премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили избран председателем правящей партии «Грузинская мечта».

Гарибашвили подал в отставку 29 января. Политик указал на «внутреннюю демократию», действующую в партии, «наиболее очевидным проявлением которой является ротационный принцип».

Выступая на съезде, Гарибашвили подтвердил, что кандидатом в премьеры Грузии станет Ираклий Кобахидзе. С января 2021 года Кобахидзе был председателем «Грузинской мечты».