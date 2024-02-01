Спорность некоторых положений действующего закона о выборах президента Абхазии привела пять лет назад к затянувшейся судебной тяжбе и подтолкнула оппозиционеров к штурму президентского дворца. И хотя до очередных президентских выборов остается еще больше года, ЦИК и парламент занялись уточнением всех непроработанных деталей закона.

В понедельник в абхазском парламенте состоялось расширенное заседание комитета по государственно-правовой политике, которое провел его председатель Даут Хутаба. Инициатором встречи была Центральная избирательная комиссия республики, озабоченная необходимостью прояснения практики применения некоторых вопросов в конституционном законе «О выборах Президента Республики Абхазия». Парламентарии заслушали и обсудили информацию, представленную председателем ЦИК Дмитрием Маршаном и ее членами Инной Кварчия и Алиасом Брандзия.

С учетом опыта избирательных кампаний, проходивших в предыдущие годы, ЦИК обратилась в парламент с предложением о внесении ряда изменений в названный закон. Напомним наиболее запомнившиеся конфликтные ситуации, возникавшие в Абхазии в борьбе за президентское кресло.

Первая из них, осенью 2004 года, чуть ли не приведшая к гражданской войне, возникла не из-за каких-то недоработок в законодательстве, а просто из-за рокового сближения цифр набранных голосов в первом туре президентских выборов. После него сторонники Сергея Багапша настаивали, что он набрал больше половины голосов и победил уже в этом туре, а сторонники Рауля Хаджимба – что меньше и нужен второй тур. Тогда, как известно, нашли третье, весьма нетривиальное решение… После этого все президентские выборы в Абхазии, и очередные, и внеочередные, проходили в острой конкурентной борьбе, но, к облечению очень многих избирателей, заканчивались уже первым туром, то есть победители набирали минимум 50 процентов плюс один голос участников голосования.

Но в 2019 году второй тур-таки случился. И очевидной причиной этого стало рекордное количество зарегистрированных кандидатов – девять. Первый тур состоялся 25 августа 2019 года, трое кандидатов набрали по его результатам от 20 до 25 процентов голосов, а двое из них прошли во второй тур. Тот состоялся 8 сентября, и на нем наибольшее число голосов получил действующий президент Рауль Хаджимба, набрав 47,39 процента; а за его соперника, лидера политической партии «Амцахара» Алхаса Квициниа проголосовали 46,17 процента избирателей. Квициниа не признал итоги выборов и оспорил их в Верховном суде Абхазии – в связи с тем, что никак не учтены голоса «против всех» (более 6,4 процента), то есть оба кандидата получили больше голосов «против», чем «за», а это значит, что оба они не избраны. Примечательно, что накануне второго тура ЦИК, председателем которой был тогда Тамаз Гогия, обращалась в парламент с просьбой дать толкование закона, предполагая возникновение именно такой ситуации. Парламент не стал это делать и оставил будущее решение за ЦИК… Дальнейшее хорошо памятно абхазскому обществу – ЦИК признала победу Хаджимба, первая инстанция Верховного суда в конце того же года поддержала это решение, но 10 января 2020 года кассационной коллегией ВС Республики Абхазия по иску кандидата Квициниа итоги выборов были отменены. Выборы были признаны несостоявшимися, принято решение назначить новые президентские выборы; определение суда вступило в законную силу с момента провозглашения… Повторные выборы были назначены Центризбиркомом Абхазии на 22 марта 2020 года, и на них в первом туре победил Аслан Бжания.

Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с Дмитрием Маршаном, и вот что он пояснил:

«Мы, ЦИК, законодательной инициативой не обладаем, но есть спорные вопросы в законе о выборах президента, и мы решили тут взять инициативу в свои руки и сделать свои предложения в парламенте. Если их одобрят там, мы будем дальше обсуждать и вносить поправки. По нынешнему закону о выборах президента обжаловать решение Центральной избирательной комиссии и рассматривать это решение в суде могут не только до инаугурации избранного президента, но и после. И как у нас показывает практика, в девятнадцатом-двадцатом годах были судебные решения, которые привели к тому, что решение Центральной избирательной комиссии было аннулировано. А к тому моменту экс-президент уже инаугурацию прошел, подписывал указы, распоряжения. А они по закону, если президент нелигитимно избран, не имеют юридической силы. Вот чтоб мы к такого рода проблемам не возвращались, чтобы сроки рассмотрения жалоб в Верховном суде были до инаугурации избранного президента. В старой редакции закона, 2004 года, так и было прописано. Мы решили вернуться к старой редакции.

– Вообще вот эта графа в бюллетене – «против всех» – она же не изначально была?

– Да, ее включили, когда реформирование выборного законодательства делали. Но получается, что графа «против всех не имеет рабочую силу в первом туре. Объясню, что мы предлагаем. Если графа эта вдруг набирает в нем первое место, тогда мы предлагаем не проводить второй тур, а назначить новые выборы, с новыми кандидатами. Потому что, если она набирает все-таки большинство, мнение большинства должно быть услышано и не должно быть, на наш взгляд, второго тура. А если графа «против всех» занимает не первое место, а второе, мы предлагаем провести с занявшим первое место кандидатом второй тур, но как на референдуме, чтоб было – за и против чтоб было, чтоб у граждан была альтернатива…

– Ну, а вот не было такого предложения, чтоб отказаться от этой графы и облегчить тем самым ситуацию?

– Да, такие соображения в парламенте тоже были. Но я думаю, что, если убрать этот пункт в первом туре, тогда мы лишаем наших граждан возможности проголосовать против всех. Это все-таки волеизъявление, это политическое право совершеннолетнего гражданина. И если они будут в большинстве, тогда их голос, мы считаем, все-таки должен быть услышан. Другое дело, что если графа «против всех» в первом туре за занимает ни первого, ни второго места, тогда во втором туре ее можно и не включать. И еще. Порог явки в первом туре у нас пятьдесят процентов. Во втором – двадцать пять. И вот мы предложили порог явки во втором туре увеличить до тридцати пяти процентов, чтобы хоть треть избирателей участвовала».

А Даут Хутаба нам сказал:

«Они пришли, чтобы обсудить с нами, чтобы было общее понимание, в какую сторону двигаться. Поскольку закон конституционный, нам необходимо 24 голоса при принятии, и это будет сложно, наверное, ели не будет какого-либо консенсуса между депутатами и Центральной избирательной комиссией. Вот, и мы обсудили их предложения. В любом случае они в целом как минимум вполне устраивают Народное собрание, по крайней мере в качестве проекта. Будем теперь обсуждать».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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