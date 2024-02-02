Активистку, облившую краской икону со Сталиным, арестовали на пять суток

Тбилисский городской суд назначил активистке Нате Перадзе пять суток ареста.

Перадзе облила краской икону Матроны Московской с изображением Иосифа Сталина. На нее завели административное дело за мелкое хулиганство.

Перадзе не присутствовала на судебном заседании. Её арестовали в собственном доме. Активистка сообщила, что планирует обжаловать решение.

Напомним, что икону с изображением Сталина в Соборе Святой Троицы обнаружили прихожане. В ГПЦ заявили, что на иконах встречаются изображение даже тех персон, которые оскорбляли церковь и ее последователей и вели на них гонения. Однако часть общества выступила категорически против размещения подобной фрески в главном соборе Тбилиси.

По решению Патриархии, икона будет переписана. Вместо изображения Сталина на ней, предположительно, появится женщина, излечившаяся от рака. Икону уже вынесли из центрального зала тбилисского собора.

В правящей партии «Грузинская мечта» заявили, что планируют ввести уголовную ответственность за осквернение религиозных зданий и объектов.