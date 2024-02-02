В Абхазии негражданам позволят работать в госструктурах

В парламенте самопровозглашенной республики Абхазия представили законопроект «О государственной службе».

Юрист Лаша Цаава сообщил, что в связи с нехваткой узких специалистов в документ заложена возможность привлечения на госслужбу при необходимости не только граждан Абхазии.

По словам Цаава, иностранные граждане могут быть младшими специалистами и специалистами.

«Карьерный рост мы не сможем им предложить. Они не смогут быть руководителями структурных подразделений или руководителями отделов», – сказал юрист.

По словам депутата Эрика Рштуни, законопроект разработала специальная группа, работа над ним заняла полугода. В документе использована правовая основа и основные термины законодательства России.

Законопроект уже прошёл через правовой комитет и рекомендован к рассмотрению в первом чтении на заседании сессии парламента, которое состоится 7 февраля.