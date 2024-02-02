Во вторник на пресс-конференции в Сухуме ряд абхазских политиков, общественных деятелей, ветеранов войны и журналистов заявил о том, что при пересечении государственной границы на КПП «Псоу» их задерживают российские пограничники, проводят опросы, которые иногда длятся два-три часа. «Эхо Кавказа» рассказывало об этой пресс-конференции, но и помимо нее, данная тема в последние дни находит постоянное отражение в абхазском сегменте социальных сетей.

Происходящее вызывает протесты и недоумение у самых разных пользователей, независимо от их внутриполитической ориентации, отношения к неправительственным организациям и так далее. Кстати, явление это напоминает видимую часть айсберга, ибо подобные жалобы доводилось слышать и от немалого числа других граждан Абхазии, пересекавших в последние годы абхазско-российскую границу, но те не хотели предавать их публичной огласке…

«Дружеские беседы», которые российские пограничники ведут с гражданами Абхазии, подолгу расспрашивая, нет ли у них антироссийских настроений, каковы их взгляды на происходящее в Абхазии, они никак не объясняют, или объясняют, по свидетельствам задерживаемых, что те находятся в неких нехороших списках, предоставляемых абхазской стороной.

Сегодня мы побеседовали с общественно-политическим деятелем, Героем Абхазии Асланом Кобахия, который начал с эпизода недавних лет:

«В семнадцатом году был задержан Бжания Аслан Георгиевич, нынешний президент Абхазии, на контрольно-пропускном пункте Псоу. Тогда тоже ходили слухи, что это дело рук абхазских властей… Я был вице-премьером, министром внутренних дел. Был вызван посол Российской Федерации, был жесткий протест послу… А сегодня я так по большому счету и не могу понять, кто как действует… Тогда в течение дня вопрос был отрегулирован, и таких безобразий давно уже не было на контрольно-пропускном пункте. Но в последние месяцы я слышу от разных источников, что на контрольно-пропускном пункте есть такое явление. В конце-то концов, если к гражданину, который переходит границу, есть вопросы конкретные, это одно, а вот такие беседы – это чистое хулиганство. Такие вещи себе ни на одном контрольно-пропускном пункте позволить себе не могут. Человек или имеет право пройти, или он должен быть задержан, или отправлен обратно. Или это что за любительские такие беседы на контрольно-пропускном пункте? Это глупости, которые ни в какие… Это одно что нарушение прав человека, если по большому говорить, а если сказать просто, то это издевательство над нашими гражданами».

Очевидно, рассуждает Кобахия, что некоторые российские силовики, по просьбе, или не по просьбе наших хотят с нашими гражданами вести «дружеские» беседы. Может, стоит тем, кому это «великая идея» пришла в голову, открыть при посольстве России в Абхазии офис для встреч и бесед с «неблагонадежными» гражданами с абхазскими и российскими паспортами. И продолжает:

«Я считаю, что если к гражданам Абхазии есть вопросы у органов государственной власти, то у нас много структур, начиная с СГБ и заканчивая министерством иностранных дел и тому подобного, то эти вопросы надо здесь, в Абхазии, задавать. Если таковых вопросов нету… Если наши органы государственной власти в этом не замешаны, то они должны были на эти безобразия открыто реагировать, какой бы братской, дружественной для нас не была Российская Федерация. Но я вижу, что власти наши молчат, отдельные граждане возмущаются, а некоторые думают, что это их не коснется. Мы не знаем, какие тут цели и задачи ставятся. Я даже допускаю, что в этом вопросе есть и грузинский фактор. Почему бы нет? Это игра на руку грузинской пропагандисткой машине. Так можно добиться того, что наша молодежь не будет ездить в Россию, а будет – в Грузию. Абхазское общество хочет забыть блокаду, восьмилетнюю блокаду, которую наш народ перенес на этом контрольно-пропускном пункте – Псоу. Люди наши хотят забыть, но российская сторона периодически об этом пытается напомнить. В угоду кому это делается, органам государственной власти Абхазии надо разобраться. Печально, если они сами принимают в этом участие. Я не могу бездоказательно об этом говорить, хотя многие политические деятели об этом говорят. Я это не говорю, но если такое было бы – это беда».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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