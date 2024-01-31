На пресс-конференции в Сухуме абхазские политики, общественные деятели, ветераны войны и журналисты заявили о том, что при пересечении государственной границы на КПП «Псоу» их задерживают российские пограничники, проводят опросы, которые иногда длятся два-три часа. Эти задержания они объясняют тем, что таково требование абхазской стороны.

Пресс-конференция была посвящена участившимся случаям задержания граждан Абхазии при пересечении абхазо-российской границы через КПП «Псоу». Об этом публично заявили уже несколько журналистов, политиков и представителей местных неправительственных организаций, двое обратились за разъяснением в Службу государственной безопасности. При опросе граждан Абхазии пограничники ссылаются либо на антироссийскую деятельность, либо их интересует работа и политические взгляды.

Курс на международное признание сворачивается?

О том, как проходили задержания российскими пограничниками, рассказал политик и ветеран войны Леван Микаа:

«На самом деле мое задержание не было связано ни с моим бизнесом, ни с какими-то моими личными делами. Оно было связано с моей общественной деятельностью и об этом при разговоре было сказано. Их интересовало, что происходит в Абхазии, есть ли в Абхазии антироссийские настроения, есть ли в Абхазии организации, которые ведут антироссийскую деятельность и так далее. Вокруг этого был разговор. Мне пришлось рассказать им всю нашу историю, историю нашей борьбы и нашего национально-освободительного движения, про наш долгий путь к независимости. Я хочу спросить наше правительство и нашего президента: у нас сворачивается курс на независимую Абхазию на признание нашей независимости международным сообществом или мы дальше будем продолжать нашу борьбу за признание нашей независимости?»

Леван Микаа адресовал руководству и другие вопросы: «Вы за сворачивание международных контактов и за изоляцию Абхазии от всего мира? Хотите сделать общественных деятелей и молодежь невыездными? Для чего? Чтобы заменить нас на международных площадках грузинскими деятелями, чтобы о проблемах и интересах Абхазии говорили представители Абхазской автономной республики или грузинские общественные деятели? В чем ваша цель?»

Он заявил, что президент Аслан Бжания «покушается на внутренний суверенитет, когда лоббирует крупный российский бизнес и преследует свои личные интересы», ставя на кон независимость Абхазии. А методы, которые использует Аслан Бжания, назвал «энкэвэдэшными», взятыми из времен сталинских репрессий.

Леван Микаа напомнил, как преследовали его деда, известного абхазского писателя и государственного деятеля Баграта Шинкуба, так же шельмуя и называя врагом народа и проводником империалистических интересов Запада.

Задержания на границе – как способ давления на активных граждан

Политик и ветеран войны Ахра Бжания отметил, что политические взгляды граждан, не согласных с политикой и антигосударственными проектами, которые продвигает действующая власть, преподносятся, как антироссийская деятельность. Он заявил, что подобные обвинения абсурдны, что в стране нет антироссийских настроений, так как Абхазию и Россию связывает очень многое, эти связи глубоко укоренены в политических, геополитических и гуманитарных взаимоотношениях между странами.

Не имея иного механизма воздействовать на общество, власть использует задержания на абхазо-российской границе как способ давления на политически активных граждан, сказал Ахра Бжания:

«Если ваших граждан задерживают по любому мотиву, не имеет значения это политические, экономические, уголовные или какие-то иные мотивы, это прежде всего проблема и задача номер один власти, которой граждане делегировали полномочия, в том числе, и по защите своих законных интересов. Напрашивается следующий вывод: если вы позволяете обвинять ваших граждан и предъявлять им совершенно надуманные претензии, которых на самом деле не существует ни в обществе в целом, ни в каких-то общественных организациях, ни на индивидуальном уровне; если вы не защищаете их и немедленно не реагируете на факты нарушения прав ваших граждан, значит, это вы сами инспирируете. Очень большое количество граждан Абхазии – честных и общественных активистов, просто граждан – сопротивляются, на наш взгляд, антигосударственным и антинародным проектам существующей власти, в том числе, и проектам президента. А так как этой власти не хватает ни влияния, ни авторитета, ни сил бороться с обществом, которое сопротивляется этим антинародным проектам, они применяют вот эту тактику: использовать специальные службы дружественного государства. Они дезинформируют эти службы, информируя их о том, что вот, якобы, есть такая прослойка нехороших людей, у которых антироссийская позиция и давайте их время от времени будем тормозить на границе, чтобы они пришли в ум, а заодно, чтобы люди, которые их поддерживают, опасались поддерживать их дальше».

Силовой блок стал инструментом политической борьбы

Общественный деятель Тенгиз Джопуа заявил, что силовые структуры Абхазии превратили в инструмент борьбы с не согласными:

«И органы Государственной безопасности Абхазии, и Министерство внутренних дел, и вообще весь силовой блок нашей страны в последние годы стал инструментом политической борьбы. Весь силовой блок государства должен быть над политикой, над всеми общественно-политическими кризисами, он должен строго следовать нормам Конституции и закона и не вмешиваться в политическую борьбу. К сожалению, у нас это не происходит. До прихода Аслана Георгиевича Бжания ни в Абхазии, ни в России не знали, что в Абхазии есть антироссийские настроения. Это исключительно его оперативное достижение – найти эти антироссийские настроения. В органах Госбезопасности есть такое негласное правило: если хочешь сделать плохое человеку, делай это чужими руками. Именно такую тактику сейчас применяет Аслан Георгиевич Бжания. Он использует российскую сторону для решения своих собственных политических проблем. Когда возникает принципиальная и бескомпромиссная оппозиция, с ней очень сложно разговаривать и от нее нужно избавляться. Проще всего от нее избавиться руками органов госбезопасности Российской Федерации».

Журналист Элеонора Гилоян сообщила, что во время задержания на границе российские пограничники ей прямо сказали, что у них нет к ней никаких претензий, и что ей надо обратиться за разъяснением к руководству Абхазии, что оттуда пришел список неугодных власти персон. В СГБ Абхазии сотрудники ей сказали, что впервые слышат о таком списке и к нему непричастны.

Кто именно причастен к составлению «черного списка», все понимают.

Ахра Бжания проинформировал о том, что участники встречи обратились с заявлением к послу Российской Федерации в Абхазии и готовят обращение к парламенту, их цель – снять существующие противоречия и прекратить преследование граждан за их убеждения.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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