Водители сообщают об огромных пробках на дороге, ведущей к грузино-российской границе

Многокилометровая очередь из автомобилей образовалась сегодня утром на центральной автомагистрали, ведущей к грузино-российской границе через Казбегский район, сообщает телеканал «Мтавари».

По словам водителей, передвижение на дороге Мцхета-Степанцминда-Ларс затруднено с самого утра в обе стороны. В патрульной полиции журналистам пояснили причины – водитель фуры не смог зайти в поворот и перекрыл проезжую часть.

Ранее сегодня Департамент автомобильных дорог сообщил, что из-за метели и плохой видимости на участке Гудаури (Поста) – Коби запрещено движение большегрузов. Остальные виды транспорта должны двигаться на участках Млета-Гудаури и Гудаури-Коби в безостановочном режиме и только через лавинозащитные туннели, пишет агентство «Новости-Грузия».