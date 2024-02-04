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Грузинские спортивные журналисты назвали фаворита года

Хвича Кварацхелия
Хвича Кварацхелия

Нападающий итальянского «Наполи» Хвича Кварацхелия назван лучшим спортсменом года Ассоциацией спортивных журналистов Грузии, пишет грузинская служба Радио Свобода.

Кварацхелия стал первым игроком за 42 года, завоевавшим этот титул. В последний раз Ассоциация признала лучшим спортсменом Грузии футболиста Рамаза Шенгелия в 1981 году. Опрос проводится с 1964 года.

Ассоциация спортивных журналистов Грузии назвала победителей в различных номинациях. Тяжелоатлет Лаша Талахадзе был удостоен приза лучшего спортсмена начала XXI века.

Фигуристка Анастасия Губанова - любимой спортсменкой СМИ. Лучшей командой стала национальная сборная по гандболу, а приз «Молодой спортсмен года» достался гандболисту Георгию Цховребадзе. Рамаз Сванадзе, тренер сборной Грузии по футболу U-21, стал лучшим тренером года.

Напомним, Хвича был назван лучшим футболистом Грузии в 2023 году Федерацией футбола Грузии.

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