Абхазскую журналистку задержали на КПП «Псоу»

Абхазскую журналистку Эмму Ходжаа (Ходжава) задержали на де-факто абхазо-российской границе - ее продержали там более полутора часов. Ходжаа пишет, что последние задержания противников абхазских властей на российско-абхазской границе указывают на то, что они стали «разменной монетой» для «стратегического партнера» - России, передает SOVA.

Ходжаа призывает представителей Сухуми «дать знак», если на них Москва оказывает «давление непреодолимой силы», а именно - поговорить с народом.

«Поговорите со своим народом… не вешайте на них клейма иноагентов, или кого еще там… примите консолидированное общенациональное решение как выжить в тяжелое время. <> Вы только подайте голос, и мы будем знать с кем остались в сухом остатке!» - пишет журналистка в блоге.

Обращается она и к лидерам абхазской оппозиции, которые «периодически уходят в подполье и тихо мечтают опять на наших костях прийти к власти, занять кресло Бжания и продолжить ту же самую политику!».

Предугадывая логику действий властей самопровозглашенной республики Ходжаа пишет, что не сотрудничает с западными международными НПО.

«И да, не имею никакого отношения к международным организациям… нет у меня валютных счетов, грантов и никаких проектов… И для интересующихся… да! Я была в Париже, Мадриде, Барселоне, Милане, Риме, Праге, Вене… объездила весь «загнивающий» Запад… исключительно на свои деньги, а не на деньги западных спонсоров!» - подчеркивает журналист.

Задержания абхазских журналистов и активистов представителями российских спецслужб на КПП «Псоу» в последний период участились. 30 января текущего года на КПП «Псоу» и в аэропорту Сочи был задержан для «беседы» журналист Инал Хашиг, а днями ранее, 27 января, на де-факто границе был задержан абхазский общественный деятель Леуан Микаа.

В задержаниях активистов и журналистов в Абхазии обвиняют абхазского лидера Аслана Бжания и спецслужбы РФ, которых «ввели в заблуждение». Представители абхазских НПО заявили, что «антироссийские настроения - личное достижение Аслана Бжания».