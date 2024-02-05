Москва вводит ограничения для абхазских паспортов? Комментарии посольства и СГБ

В российском посольстве в Сухуми прокомментировали информацию о том, что c 1 марта лица с двойным гражданством смогут пересекать КПП «Псоу» лишь по российским паспортам. За комментарием в консульский отдел посольства обратилось Абхазское телевидение.

«Появилась информация, что как-то изменился порядок пропуска через российско-абхазскую границу. Что касается компетенции посольства, могу прокомментировать в отношении детей до 14 лет. В связи с тем, что в прошлом году вступил в силу новый закон о гражданстве, то на данный момент в свидетельство о рождении нужно обязательно проставить штамп о гражданстве Российской Федерации. Данную функцию выполняет в том числе и консульский отдел посольства России, поэтому вы можете с нами связаться. Повторюсь, это касается детей до 14 лет и в первую очередь, тех, у кого нет загранпаспорта. Потому что если у ребенка есть действующий загранпаспорт, он может с этим паспортом и свидетельством действием о рождении пересечь границу без каких-либо вопросов», – рассказала заведующая консульским отделом посольства Екатерина Павлова.

Говоря о пересечении де-факто границы лицами с двойным гражданством, Павлова отметила, что это – «исключительная компетенция пограничной службы».

«Согласно российскому законодательству, гражданин Российской Федерации должен пересекать границу с действующим загранпаспортом. И если страна, куда планирует выезд российский гражданин, предполагает пересечение границы по внутреннему паспорту, как, допустим, можно въехать по внутреннему паспорту в Республику Абхазия, то этот документ должен быть действующим, не вызывать никаких вопросов. Поэтому, опять же, можем порекомендовать смотреть за сроками действия документов. И если вы видите, что у вас через полгода, допустим, истекает загранпаспорт, желательно заблаговременно обратиться в консульский отдел с заявлением и оформить документы», – добавила она.

На уточняющий вопрос, сможет ли гражданин Абхазии с российским гражданством пересекать КПП по абхазскому документу, Павлова ответила:

«Что касается пересечения, я бы не стала на себя брать такую ответственность и говорить. Повторюсь, что согласно российскому законодательству, это было ранее, это не то что сейчас появилось какое-то нововведение в законодательстве. Согласно российскому законодательству, те граждане России, у которых имеется гражданство другой страны, или даже у кого-то имеется множественное гражданство, они должны пересекать границу только как гражданин России. То есть они должны подтвердить свое гражданство, имея действующий российский паспорт. Ничего нового не поменялось, поэтому, как и прежде, мы просим всех следить за тем, чтобы паспорта были с собой и чтобы они были действующими».

Информацию о том, что с 1 марта граждане, имеющие двойное гражданство, смогут пересекать абхазо-российскую де-факто границу лишь с российским загранпаспортом, опроверг начальник пограничного отряда абхазской СГБ Рустам Латипов.

«Необходимо отметить, что в соответствии с заключёнными международными соглашениями между Республикой Абхазия и Российской Федерацией, это прежде всего межправительственное соглашение о безвизовых поездках, с 2009 года определён порядок документов, дающих основания для пересечения абхазо-российской государственной границы на установленных пунктах пропуска. В соответствии с этим перечнем, приложенным к соглашению, для граждан Республики Абхазия – это внутренний паспорт гражданина Республики Абхазия, заграничный паспорт гражданина Республики Абхазия, дипломатический паспорт, служебный паспорт, удостоверение (паспорт) моряка, свидетельство на возвращение в случае утраты документов на территории Российской Федерации для граждан Республики Абхазия. Для лиц, не достигших 14-летнего возраста – свидетельство о рождении с соответствующей отметкой и штампиком о принадлежности гражданства Республики Абхазия. Данный перечень документов не изменялся. Также он аналогичен для граждан Российской Федерации в таком же порядке», – отметил он.

Выезд из России и Абхазии ограничивается лишь в случае нарушения конкретными лицами законодательства, добавил Латипов.