Граждане Абхазии до сих пор беспрепятственно пересекали российско-абхазскую границу по своим абхазским паспортам. В последние дни телеграм-каналы публикуют выдержки из российского закона, который предписывает гражданам Абхазии, имеющим гражданство России, использовать при пересечении границы только российские паспорта. Возникает вопрос: почему абхазские паспорта вдруг нельзя будет использовать? Как быть тем, у кого нет российского гражданства?

Абхазские телеграм-каналы распространяют информацию о том, что с 1 марта 2024 года граждане Абхазии, имеющие двойное гражданство, не смогут пересекать границу по абхазскому паспорту, а только с российским паспортом. Те же граждане Республики Абхазия, у которых нет российского гражданства, смогут переходить границу по абхазскому паспорту.

В подтверждение приводятся выдержки из федерального закона Российской Федерации о порядке въезда и выезда российских граждан, имеющих двойное гражданство, где в статье 10 говорится о том, что «гражданин Российской Федерации, имеющий двойное гражданство, рассматривается Российской Федерацией только как гражданин Российской Федерации вне зависимости от места его проживания, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом или международным договором Российской Федерации».

В соответствии с этим законом, выезд из России и въезд в нее гражданина РФ, имеющего двойное гражданство, возможен только по документу, удостоверяющему его личность как гражданина Российской Федерации.

В пояснении к этой статье закона, говорится, что соглашение между Российской Федерацией и Республикой Абхазия об урегулировании вопросов двойного гражданства не вступило в силу.

Председатель комитета Народного Собрания Абхазии по государственно-правовой политике Даут Хутаба пояснил, что соглашение об урегулировании вопросов двойного гражданства ратифицировано абхазским и российским парламентами, оно является действующим. Но в тексте этого соглашения нет статьи, которая бы предусматривала возможность использования гражданами Российской Федерации, имеющими также гражданство Республики Абхазия, при выезде из Российской Федерации и въезде в нее документов Республики Абхазия. И эта норма закона действовала до и после ратификации соглашения двойном гражданстве.

Однако складывается необычная ситуация: до сегодняшнего дня граждане Абхазии свободно въезжали в Российскую Федерацию и выезжали из нее по своим абхазским паспортам, российские пограничные службы выписывали миграционную карту и не требовали российские паспорта.

Видимо, с этим связана обеспокоенность граждан, что теперь ситуация изменится и выезжать из России и въезжать в нее можно будет только по российским паспортам. В соглашении ничего не сказано о том, по каким документам должны пересекать границу граждане Абхазии, у которых нет российского гражданства.

Даут Хутаба считает, что беспокоиться не о чем, все останется как прежде, разве что будут требовать российские паспорта у обладателей российского гражданства:

«Те наши граждане, которые не имеют российского гражданства, они просто переходят границу по абхазскому паспорту, совершенно нет никаких проблем. Сам факт признания Абхазии и абхазских паспортов говорит об этом. Это совершенно понятная простейшая ситуация. Любой гражданин мира любого государства приезжает в Россию по своему паспорту, если у него нет российского. Точно также и наши граждане, не имеющие российского гражданства, переезжают границу по нашему паспорту.

– Нужен ли для этого абхазский загранпаспорт?

– Нет, они переходят по нашему внутреннему паспорту. Они, как я полагаю, имели в виду, что, если российский гражданин помимо российского паспорта имеет еще какой-то паспорт, чтобы он переходил только по российскому паспорту. Вообще, они, наверное, хотят, чтобы все их граждане, которые имеют другое гражданство, при переходе границы предъявляли свои российские паспорта, чтобы они могли вести полный контроль, чтобы никто не прошел мимо, скажем так, органов. Честно говоря, не очень понятно для чего это так делается, но это их дело. Это действует же не только по отношению к абхазам, то же самое будет по отношению к гражданам любой другой страны. Наоборот, именно для нас особенное позитивное отношение, учитывая, что у нас есть соглашение».

Уже после написания материала в СМИ Абхазии появилась официальная информация со ссылкой на телеграм-канал российско-абхазской границы о том, что в ближайшее время будет изменен порядок пересечения границы гражданами с двойным гражданством, то есть России и Абхазии. Отныне въехать в Россию и выехать из нее граждане Абхазии смогут только по российским паспортам. Абхазские граждане с российским гражданством при попытке пересечь границу по абхазским паспортам, будут привлекаться к административной ответственности в виде штрафа в размере от 2 000 до 5 000 рублей для граждан, от 30 000 до 50 000 рублей для должностных лиц и от 400 000 до 800 000 тысяч рублей для юридических лиц. В выезде из Российской Федерации по абхазским паспортам будет отказано.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

Подписывайтесь на нас в соцсетях