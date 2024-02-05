В грузинском парламенте начались комитетские слушания будущего правительства, которое должен возглавить Ираклий Кобахидзе. Особый интерес оппозиционных депутатов вызвало выступлением кандидата в министры обороны Ираклия Чиковани. Он будет единственным новым министром в правительстве Грузии.

На совместном заседании четырех парламентских комитетов Ираклий Чиковани в первую очередь отметил роль основателя и почетного председателя правящей «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили, а также поблагодарил Ираклия Кобахидзе за доверие.

«Я хотел бы подчеркнуть роль основателя нашей партии и почетного председателя партии господина Бидзины Иванишвили в поддержании мира, продвижении национальных интересов, демократизации нашей страны и фактически европейской трансформации», – сказал он.

По словам Чиковани, для Минобороны в 2024 году приоритетным является «усиление активной резервной службы и существование мотивированного, эффективного резерва». Будущий министр заявил о продолжении курса интеграции страны с НАТО. По словам Чиковани, за год а интеграцию с Альянсом, усиление обороны, в том числе в направлении кибербезопасности, в бюджете предусмотрено 230 миллионов лари.

5-7 февраля в парламенте пройдут комитетские слушания для объявления доверия и утверждения кандидата в премьер-министры Ираклия Кобахидзе и его правительства. Помимо кандидата в министры обороны Ираклия Чиковани, сегодня в парламенте слушают кандидатов в главы МВД и Минюста Вахтанга Гомелаури и Рати Брегадзе, а также госминистра по вопросам примирения и равноправия Тею Ахвледиани.

Сегодня же в парламенте запланировано еще одно совместное комитетское слушание кандидатов в министры здравоохранения Зураба Азарашвили, образования – Георгия Амилахвари, и культуры – Теи Цулукиани.