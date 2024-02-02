Бюро грузинского парламента зарегистрировало вопрос о рассмотрении состава кабмина, который предложено возглавить Ираклию Кобахидзе, а также его правительственную программу «Для строительства европейского государства». Кабмин практически прежний, за исключением министра обороны, на этом обновления закончились. Тем не менее, депутаты от оппозиции намерены принимать активное участие в слушаниях по утверждению кабмина и задавать острые вопросы, часть из которых они огласили и сегодня.

«Кандидатом в премьер-министры Грузии Ираклием Кобахидзе для выражения доверия представлен состав правительства и правительственная программа «Для строительства европейского государства»», – вице-спикер Гия Вольский за 20 минут до конца рабочего дня на заседании парламентского бюро сообщил о регистрации вопроса, который бурно обсуждают в СМИ и в обществе все последние дни.

И хотя заранее было известно, что состав кабмина будет зарегистрирован после пяти вечера, в течение дня оппозиционеры в парламенте охотно обсуждали вопрос и с нетерпением ждали, когда ознакомятся и с программой теперь уже бывшего лидера «Грузинской мечты» и парламентского большинства Ираклия Кобахидзе.

Сюрпризов не было. Как и после вчерашнего партийного съезда, было сказано, что состав кабмина экс-премьера Ираклия Гарибашвили практически не изменился. С министерским портфелем попрощался Джуаншер Бурчуладзе, с перспективой стать послом Грузии в НАТО. Его место займет «человек» Кобахидзе из парламентской команды – вице-спикер Ираклий Чиковани. Ему же пророчат и должность вице-премьера, которую сейчас совмещает министр экономики Леван Давиташвили, но об этом официально пока ничего не сказано.

Оппозиционным депутатам даже к концу дня не была разослана премьерская программа Кобахидзе, хотя мало кто из них ожидал, что там содержится что-то новое и прорывное. Об этом говорил депутат «Стратегии Агмашенебели» Паата Манджгаладзе, все еще находившийся под впечатлением вчерашнего съезда «Грузинской мечты». На съезде на пост председателя партии официально был утвержден Гарибашвили, а Кобахидзе назван кандидатом в премьер-министры. Но больше всех на съезде говорили о важности и заслугах основателя и почетного председателя партии Бидзины Иванишвили, поэтому все происходящее депутат Манджгаладзе считает бездарным спектаклем и пророчит Кобахидзе конец политической карьеры.

«У Ираклия Кобахидзе в парламенте был 100% контрольный пакет, а на правительство у него будет нулевое влияние. Если пересмотреть всех бывших премьер-министров «Грузинской мечты», все они думали сначала, что их продвинули вперед. На самом деле готовили к увольнению. Сейчас и Кобахидзе стоит перед этой дилеммой: возможно в личном CV, резюме, это будет выглядеть как продвижение, но для его политической карьеры это конец. Все это фарс: нам говорят, что Гарибашвили хороший, Кобахидзе хороший, получается, что министр обороны Джуаншер Бурчуладзе разрушил страну, потому что больше никто не подал в отставку», – недоумевал оппозиционер Манджгаладзе.

Депутат политической группы «Еврооптимисты» Хатия Деканоидзе обратила внимание на то, что изначально анонсировали смену еще трех министров – иностранных дел, здравоохранения и юстиции:

«Поэтому считаю, что Иванишвили на этот раз унизил Кобахидзе, не дав ему возможность назначить своих людей в кабмине. До этого планировал полную смену правительства, а потом передумал».

Депутат «Лело» Анна Нацвлишвили, как и другие оппозиционеры, намерена участвовать в дебатах во время комитетских слушаний нового премьер-министра с одной целью – напомнить Кобахидзе его недавние политические грехи:

«Автору и подписанту российского закона об иноагентах Кобахидзе не следует ждать поддержку «Лело».

Внефракционный депутат Теона Акубардия в свою очередь вспомнила слова Кобахидзе о том, что он не считает нужным посещать разделительную линию, и о том, как в прошлом году 26 мая он не присутствовал на главном мероприятии государства, вместо этого загорал у бассейна на крыше парламента. Фото того дня, где Кобахидзе в очках и плавках загорает на лежанке в момент празднования Дня независимости, долго обсуждали в СМИ и соцсети. Но на этом претензии оппозиционера Акубардия к будущему главе правительства не заканчиваются:

«Я не припоминаю, чтобы Ираклий Кобахидзе посещал оккупационную линию, мы все хорошо помним, что он не присутствовал на мероприятии с участием военных, приуроченном ко Дню независимости 26 мая. Кобахидзе, своей антизападной пропагандой больше был занят подрывом территориальной целостности и суверенитета. Если еще вспомнить, как он принял российского депутата Гаврилова, то вся деятельность Кобахидзе, я считаю, далека от патриотизма».

С учетом того, что накануне Кобахидзе на съезде своей главной миссией назвал осуществление мечты жить в богатой единой Грузии вместе с абхазами и осетинами, в стане оппозиции не исключили, что в предстоящей предвыборной кампании вопрос территориальной целостности, и тот тезис, что из-за «Нацдвижения» страна потеряла 20% территорий, будут активно развиваться. Эти предположения опроверг парламентский соратник будущего главы правительства, председатель парламентского комитета по образованию Гиви Миканадзе:

«Ираклий Кобахидзе не раз бывал у оккупационной линии. И второе – в какой форме оппозиция посещает оккупационную линию, извините за выражение – со спущенными штанами, мы так недостойно себя никогда не ведем. В программе Кобахидзе будет идти речь о выполнении бюджета и выполнении учтенного в бюджете плана действий. Манипулятивными считаю заявления оппозиции о том, что на этих выборах ставка будет делаться на территориальную целостность. Этот вопрос всегда стоял в повестке дня «Грузинской мечты», как один из главнейших приоритетов».

Еще один представитель парламентского большинства из «Силы народа» – депутат Гурам Мачарашвили расценил критику оппозиции, как часть ее деструктивного плана:

«Мы и вся Грузия готовимся к 26 октября 2024 года, ко дню парламентских выборов. К сожалению, оппозиция готовится к 27 октября, то есть ко второму дню после голосования. Они уже сейчас начинают жаловаться, говорят, что не доверяют будущим итогам выборов. Это кино мы не раз смотрели, поэтому не жду конструктивности от оппозиции, в том числе и на предстоящих слушаниях по кадровых изменениям в правительстве». Конечно же, Мачарашвили обещал единогласную поддержку парламентского большинства новому премьер-министру, который, к тому же, по словам Мачарашвили, – «один из главных авторов Конституции современной Грузии».

Но в обществе все еще помнят, как конституционалист Кобахидзе в учебниках говорит о значимости президентского института, хотя в октябре прошлого года в КС против президента Саломе Зурабишвили доказывал противоположное.

От нее, кстати, на этот раз в «Грузинской мечте» ждут, что она не будет противиться назначению Кобахидзе и вовремя подпишет постановление парламента. Сама Зурабишвили на этот счет пока комментариев не делала. Возможно, об этом она скажет 6 февраля, во время ежегодного обращения к парламенту. В том же парламенте 8 февраля, после ускоренных комитетских слушаний, уже планируется утверждение кандидатуры Кобахидзе на пост главы правительства.

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