Врачи о Саакашвили: налицо положительная динамика, но ему необходим меднадзор

Консилиум врачей, созданный при аппарате Народного защитника Грузии, опубликовал отчет о состоянии здоровья бывшего президента Михаила Саакашвили. Специалисты посетили политика в клинике «Вивамеди» 25 января.

В отчете указано, что налицо положительная динамика, но пациент требует медицинского надзора и состояние пациента пока не позволяет делать однозначных позитивных прогнозов.

По информации врачей, положительная динамика выражается в увеличении веса и отрицательной ортостатической пробе.

При этом сохраняются когнитивные нарушения, мышечная гипотрофия, невропатия, тревожность и депрессия. У Саакашвили наблюдается общая слабость, потеря равновесия, чувство онемения в конечностях, снижение энергии, концентрации внимания, ухудшение памяти.

В документе говорится, что пациент в основном лежит, чувствует слабость, неохотно отвечает на вопросы. Врачи отметили нарушение тургора кожи, истощение подкожно-жировой клетчатки и выраженную атрофию мышц.

Саакашвили, арестованный после возвращения в Грузию осенью 2021 года, находится в клинике «Вивамеди» с мая 2022-го. Некоторые политические партии выступают за возвращение Саакашвили в тюрьму.