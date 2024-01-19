Отчет о ситуации в клинике «Вивамеди» и положению Михила Саакашвили опубликовал комитет Совета Европы по предотвращению пыток. Власть и оппозиция прочитали его по-разному. По мнению власти, главное в нем – подтверждение высоких стандартов в пенитенциарных учреждениях. В «Национальном движении» на основании документа требуют немедленного освобождения Саакашвили.

Опубликованный 18 января документ основывается на результатах инспектирования клиники «Вивамеди», которое было проведено 25-27 марта прошлого года.

Михаилу Саакашвили, который находится в клинике более полутора лет, посвящены отдельные главы. В целом, комитет оценивал не состояние здоровья пациентов, а общее состояние клиники и обращение с пациентами.

Как подчеркнуто в документе, решающее слово в деле лечения пациента Саакашвили остается не за врачами, а за пенитенциарной системой. Там же отмечено неуважение к личной жизни пациента и медицинской тайне, и отмечается, что постоянное видеонаблюдение за Саакашвили «не имело ничего общего с терапевтическим процессом».

Делегация также выявила отсутствие реальных индивидуальных планов лечения, поскольку у врачей разных специализаций, по всей видимости, практически нет информации об их подходах к лечению в отношении пациента.

«Сочетание таких факторов, как содержание в одиночестве в течение многих месяцев, невозможность физических упражнений на свежем воздухе и постоянное наблюдение с помощью камер видеонаблюдения, приводит к ситуации, которая является угнетающей, унижающей достоинство и не способствующей улучшению состояния здоровья», – говорится в отчете.

В рекомендательной записке указано, что Саакашвили пользуется преимуществами по сравнению с другими заключенными клиники. Телевидение, доступ к печатным и онлайн-СМИ, надлежащее медицинское обслуживание – все это также перечислено в списке возможностей, предоставленных Саакашвили.

В заключении комиссии Минюст увидел признание того, что соблюдены предусмотренные законом условия содержания заключенных. Заместитель министра считает заключение комиссии положительным. По словам Беки Дзамашвили, документ подтверждает высокие стандарты в пенитенциарных учреждениях страны:

«Большинство заключенных, проходящих курс лечения в клинике «Вивамеди», довольны медицинскими сервисами учреждения. И сами эксперты отмечают, что в клинике созданы все условия для лечения заключенных».

В свою очередь, по словам клинического директора «Вивамеди» Зураба Чхаидзе, персонал клиники ответственен только за предоставление медицинских услуг. Остальное, в том числе надзор, находится в ведении пенитенциарного учреждения, заявил он журналистам:

«Я не соглашусь с выводами комиссии, что в отношении Саакашвили создана угнетающая и унижающая достоинство обстановка. По крайней мере пациенту выделена двухкомнатная палата, у него есть все возможности для достойного лечения. Он может передвигаться по периметру коридора, но н это предложение он нам ответил отказом. Что касается среды содержания, то это прерогативы пенитенциарного заведения».

В оппозиции считают, что тяжелое состояние здоровья экс-президента обусловлено как раз условиями содержания. По словам представителя «Нацдвижения» Зураба Чиаберашвили, Саакашвили должен быть освобожден без всяких условий:

«Освобождение Саакашвили необходимо не из-за тяжелого состояния его здоровья, или ненадлежащего лечения. Его нахождение там незаконно и несправедливо, он политический заключенный, и его состояние обусловлено именно этим обстоятельством».

Совсем в другой тональности звучали оценки представителей «Грузинской мечты». К примеру, спикер парламента Шалва Папуашвили заявил, что история с болезнью Михаила Саакашвили от начала до конца высосана из пальца, и предложил всем, в том числе президенту Украины, извиниться перед властью Грузии:

«Из отчета мы узнали, что президент Зеленский лгал, когда обвинил Грузию в пытках Саакашвили; и президент Санду лгала, когда обвиняла Грузию в пытках Саакашвили; депутаты Европарламента лгали, когда обвиняли Грузию в пытках Саакашвили; многим западным политикам должно быть стыдно перед Грузией и грузинским народом, потому что они ложно обвинили Грузию в пытках Саакашвили. И поэтому ожидаем, что эти люди принесут извинения, но, честно говоря, иногда мы ждем слишком многого», – сказал Папуашвили в эфире Общественного вещателя.

На этом фоне представители большинства снова настаивают на немедленном переводе Саакашвили в тюрьму. Сегодня этот призыв повторил депутат Гурам Мачарашвили:

«Раз он выглядит хорошо и выдает мудрые политические оценки, то значит он здоров, и его место на тюремных нарах. Суд определил отбывание наказания не в двухкомнатном люксе, а в соответствующем заведении. Разумеется, все это должно проходить на основании заключения соответствующих служб и врачей».

Защита Михаила Саакашвили считает, что заявления и выводы представителей большинства граничат с абсурдом.

«Мы даже не можем получить от клиники разрешения на посещение Михаилом Саакашвили судебного заседания, которое находится в одном километре от здания суда. То, что некоторые симптоматические показатели несколько улучшились, – это результат ежедневной терапии, в лечении основных патологий мы не продвинулись ни на шаг», – заявил адвокат Шота Тутберидзе журналистам.

Напомним, В мае 2022 года из-за ухудшения здоровья Саакашвили перевели из пенитенциарного учреждения в клинику «Вивамеди», где он находится по сей день. Михаил Саакашвили называет все возбужденные против него дела политически мотивированными.

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