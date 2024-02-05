В Тбилиси готовы предложить абхазам и осетинам «лучшую перспективу»

У правительства «есть непоколебимая готовность предложить проживающим на оккупированных территориях согражданам – абхазам и осетинам – лучшую перспективу на будущее», заявила в парламенте кандидат на пост государственного министра Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Тея Ахвледиани.

«Я убеждена, что мир, развитие и европейское будущее — это неизбежный выбор каждого из нас», — отметила и.о. госминистра.

Ахвледиани говорит, что предметом особой заботы правительства остается «удовлетворение потребностей населения, проживающего вблизи разделительных линий, и осуществление инфраструктурных, социально-экономических, образовательных и других мер по их поддержке».

Ранее новый кандидат в премьеры Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что среди основных миссий правящей партии «Грузинская мечта» — это «физическое и духовное объединение Грузии», «Грузия вместе с Абхазией и Самачабло, абхазами и осетинами».