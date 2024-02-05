Россия и Грузия лидируют по числу туристов, посетивших Армению

Число иностранных туристов, посетивших Армению в 2023 году, составило 2 316 666, сообщили в Национальном статистическом комитете республики.

Рост по сравнению с 2022 годом (1 665 658 человек) составил 39.1%, пишет агентство «Новости-Армения».

Среди посетивших Армению в прошлом году туристов 1 015 895 – женщины, а 1 300 771 – мужчины. Более всего в стране побывали путешественники в возрасте 36-63 лет (1 138 039 человек), меньше всего было туристов в возрасте 16-17 лет (30 671 человек).



Больше всего туристов в Армении прибыли из России (1 139 853 человека или 49,2% от общего числа, рост по сравнению с 2022 годом – 44,2%), Грузии (253 759 человек или 11%, рост – 45%) и Ирана (150 766 человек или 6,5%, рост – 29,5%).



Кроме того, Армению за прошлый год посетили также граждане из США (58 611 человек), Индии (34 687), Германии (27 778), Франции (27 680), Украины (26 521), Китая (19 884), Филиппин (19 477), Беларуси (17 505), Италии (14 072), Нидерландов (13 192), Турции (12 359) и Великобритании (12 227).



В 2023 году Армению посетили 13 граждан Азербайджана, указано в отчете ведомства.



Меньше всего туристов – по одному человеку – было из Анголы, Тимора-Лешти, Барбадоса, Гамбии, Микронезии, Чада, Самоа, Сент-Винсента и Гренадин, Того и Тонги.



В то же время в отчете отмечается, что за 2023 год из страны выехали 1 611 476 туристов, против 1 138 539 за 2022 год.