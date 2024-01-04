Грузия празднует получение статуса кандидата в ЕС. Между тем большинство жителей Грузии задаются вопросом: расширяет ли статус кандидата в ЕС доступ к европейским финансовым ресурсам? Полемика об этом продолжается с прошлого лета. Вместе с тем растет экономическая зависимость от России.

Статус кандидатов в Евросоюз имеют 10 государств. Турция получила его еще в 1999 году, но с тех пор процесс ее евроинтеграции фактически остановлен. Предоставляя этот статус, Европейский союз официально признает, что страна действительно имеет амбиции и потенциал для официального присоединения к Союзу, но ей следует выполнить ряд условий.

Помимо политического признания, статус кандидата также обеспечивает доступ к финансовым ресурсам ЕС. По данным открытых источников, сегодня страны со статусом кандидата имеют доступ к нескольким финансовым фондам ЕС объемом 14 миллиардов евро. Деятельность этих фондов охватывает несколько тематических направлений: в частности, это укрепление институционального и административного потенциала; развитие сельских и общинных поселений и регионов (только для кандидатов); развитие человеческих ресурсов (только для кандидатов).

Кроме того, действующая до 2027 года Экономическая и инвестиционная программа также привязана к финансовым инструментам присоединения, которые учитывают помощь от международных финансовых институтов. Также у стран-кандидатов есть возможность получить финансирование из 19-миллиардного Фонда развития соседства, средства которого также направлены на развитие и экономический прогресс.

Но самой важной является прямая финансовая помощь как от стран-членов ЕС, так и негосударственного сектора объемом до 30 миллиардов евро, из которых девять миллиардов долларов – гранты, а 20 миллиардов – инвестиции финансовых институтов для помощи в адаптации к нормам Евросоюза.

Впрочем, лидеры грузинской правящей партии не раз ставили под сомнение финансовую сторону статуса кандидата. К примеру, летом прошлого года, после выдвижения дополнительных условий со стороны ЕС, лидер «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе прямо заявил, что информация о финансовых и материальных привилегиях в случае предоставления статуса является ложной:

«Мы слышали в эфире, что Грузия потеряла миллиарды. Все это ложь. То есть, если бы мы стали кандидатом, мы бы получили такое же финансирование со стороны ЕС, какое получим по статусу ассоциированной страны. К примеру, финансирование пяти стран-кандидатов в 2014-2020 годах составило 35 евро на человека, тогда как Грузия за тот же период получила по 39 евро на жителя. Призываю не создавать ложных ожиданий и не вводить общество в заблуждение».

По словам экспертов, надо четко понимать, что фонды ЕС – не подарок и не манна небесная. Использование этой финансовой помощи будет зависеть от прогресса на пути европейской интеграции. Просто так деньги никто не даст, и, если власти будут по-прежнему игнорировать выполнение таких ключевых рекомендаций, как реформа судебной системы или деолигархизация страны, деньги из этих фондов и программ не поступят.

На каком этапе развития Грузия в качестве кандидата находится сегодня?

По ВВП среди стран-кандидатов лидируют Турция, Украина и Сербия, хотя экономика Грузии опережает пятерку государств со статусом кандидата, что можно считать позитивным фактором (Турция – $905,9 млрд, Украина – $160,5 млрд, Сербия – $63,5 млрд, Грузия – $24,6 млрд, Босния – $24,5 млрд, Албания – $18,9 млрд, Молдова – $14,4 млрд, Македония – $13,5 млрд, Черногория – $6,1 млрд).

Основные итоги экономического развития Грузии были подведены в программном выступлении премьер-министра 18 декабря: по словам Ираклия Гарибашвили, если ВВП Грузии в 2020 году составлял примерно 50 миллиардов лари, то по итогам 2023 года он достиг 86 миллиардов лари, что позволит сократить внешний долг с 60% от ВВП до 38%.

В 2023 году основными источниками экономического роста были туризм и денежные переводы – как связанные с российскими релокантами, так и от уехавших за границу жителей Грузии. По данным Международного рейтингового агентства Fitch, которое оставило суверенный кредитный рейтинг Грузии на уровне BB, ожидания по кредитному рейтингу страны также не изменились и остаются «позитивными». При этом экономический рост в стране в 2023 году прогнозируется на уровне 6,9% – на 2,4 процента выше прогноза начала года. Итоги станут известны в конце января.

Fitch отмечает увеличение поступлений от туризма, а также то, что денежные переводы значительно повысили валютные доходы Грузии: «В 2022 году общая миграция из Российской Федерации, Беларуси и Украины достигла 100 000 человек с небольшим снижением в 2023 году». Пока неизвестно, как долго продлится эффект от миграции, хотя ожидается, что приток капитала из России существенно не уменьшится», – говорится в обзоре организации.

Статистика турпотока подтверждает выводы международного рейтингового агентства - в прошедшем году динамика доходов Грузии от туризма превзошла показатели рекордного 2019 года.

Пока подведены статистические данные международного туризма только за 10 месяцев, однако эксперты не сомневаются, что при сохранении заданных темпов есть все основания предположить, что доходы отрасли по итогам года побьют все рекорды. Больше всего туристов прибыли в Грузию из России – каждый четвертый (24,9%). Необходимо отметить, что в статистике администрации туризма не учтены десятки тысяч релокантов из России и Беларуси, так как они прожили в стране более года.

Согласно исследованию инвестиционного банка Galt&Taggart, при сохранении этой динамики доходы отрасли по итогам года могут превысить отметку в 4 миллиарда 220 миллионов долларов. В правительстве Грузии считают, что рост доходов от туризма частично произошел благодаря отмене воздушного эмбарго России.

«В течение года мы ожидаем рост на 300-400 миллионов долларов, который можно назвать эффектом от восстановления перелетов. Как известно, в 2019 году доходы от российских туристов составили до одного миллиарда долларов», – заявил вице-премьер Леван Давиташвили.

По мнению экспертов, рост экономической активности обусловлен не столько ростом производства, сколько удачно сложившейся международной конъюнктурой, непрогнозируемым массовым переездом более 100 тысяч россиян, за чем последовал небывалый рост переводов из РФ. В целом, по данным Национального банка, из России в Грузию при помощи электронных систем переводов за первые девять месяцев поступил 1 миллиард 256 миллионов долларов – 40,6% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки.

Впрочем, по прогнозам наблюдателей, экономической эффект от массового переселения граждан России в Грузию постепенно сокращается, так как число российских граждан в Грузии постепенно снижается. За 10 месяцев 2023 года страну покинули более 20 тысяч граждан России, и это, по мнению экономистов, говорит о постепенном снижении воздействия российского капитала на экономику Грузии. При сохранении тенденции уже с конца 2024 года экономика страны вернется к докризисной динамике роста ВВП, отмечают эксперты. По прогнозу заведующего отделом макроэкономики исследовательского центра ISET Давида Кешелава, разовый экономический эффект от массового приезда 120 тысяч мигрантов в страну постепенно иссякает:

«То, что в последнее время общие объемы транзакций в Грузию сократились на 27%, в основном происходит за счет России. Снижение было логичным, поскольку после переезда мигранты перевели средства для собственного потребления, а также для приобретения товаров или для открытия бизнеса. Сейчас мы наблюдаем последнюю стадию позитивного эффекта, вызванного переселением россиян. Можно говорить, что в целом он оказал положительное влияние на экономику страны, и, если мигранты так же массово покинут страну, это обернется шоком в экономике. Постепенно все положительные разовые эффекты от миграционного наплыва будут исчерпаны и экономика достаточно быстро вернется в исходное, базовое состояние», – пояснил эксперт.

Кроме туризма, весомый вклад в развитие экономики внес экспорт грузинских вин. И здесь львиная доля поставок пришлась на РФ. По данным Грузстата, за 10 месяцев текущего года более двух третей произведенного в Грузии вина было продано в России. Это находит подтверждение в российских СМИ, где Грузия названа лидером по количеству продажи вина на этом рынке.

По мнению основателя и вице-президента «Новой экономической школы – Грузия» Гии Джандиери, хотя переселенцы из России и способствовали экономическому росту страны, в целом это мало сказалось на благосостоянии населения: переезд в страну сотен тысяч состоятельных граждан максимально подстегнул инфляцию, которая породила новые социальные проблемы. Это касается как лавинообразного скачка цен на покупку или аренду жилья, так и практического удвоения спроса на товары и услуги:

«Как только Грузия ограничила реэкспорт автомобилей в Россию, стали снижаться переводы не только из нее, но и из стран, представители которых участвовали в этом бизнесе. Думаю, сокращение транзакций из России приобрело необратимый характер. Если взглянуть на происходящее с другой стороны, становится очевидным, что прошлогодний рост экономики на 10% был обусловлен массовым наплывом россиян. Однако улучшение статистики ВВП затмили двузначные цифры инфляции в прошлом году. Многие путешественники отмечали, что индекс цен на продукты питания в Грузии оказался в два раза выше, чем в Италии, Германии или Польше. Поэтому сложно сказать, оказалась ли миграция россиян такой уж полезной для граждан Грузии».

Действительно, если до начала войны в Украине она закупала большую часть топлива у стран ЕС – Румынии и Болгарии, то с 2022 года рынок почти полностью переключился на российское топливо. Однако осенний топливный кризис в России привел к росту цен на АЗС в Грузии: к началу октября ввозимое из России топливо на заправках подорожало на 50-60 тетри, тогда как топливо, ввозимое из Румынии, всего на 15-20 тетри. В течении сентября доля российского топлива на рынке Грузии снизилась до 68%.

По мнению старшего аналитика «Международной прозрачности – Грузия» Бесо Намчавадзе, эффект влияния российских денег в экономике Грузии прямо пропорционален тенденции последних месяцев, согласно которой темпы ежемесячного экономического роста замедлились. По данным Грузстата, за последние месяцы 2023 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года рост ВВП не превышал 5,5%. Это почти в два раза меньше показателей соответствующего периода прошлого года.

«Очевидно, что постепенно темпы роста экономики будут снижаться, хотя остается большая возможность, что, если в России будет объявлена новая волна мобилизации, еще больше россиян побегут в Грузию, и прибудет больше денег. В целом рост транзитной торговли, увеличение российского капитала, денежных переводов, доходов от путешествий и т. д. помогло нашей экономике вырасти. По аналогичным причинам наблюдается высокий рост ВВП в соседней Армении, занимающей пятое место в мире по этому показателю, и это на фоне того, что страна находилась в состоянии войны. Приход российских денег еще больше отразился на экономике этой страны, которая в этом году имеет более высокий экономический рост, чем мы», – сказал эксперт.

Тем не менее, по словам, главного экономиста банка ТВС Отара Надарая, несмотря на некоторый спад, российская миграция пока остается одним из доминирующих факторов развития экономики страны.

Учитывая эту тенденцию, правительство Грузии пытается диверсифицировать источники доходов, развивая проходящие через территорию страны транспортные коридоры. Поскольку все страны Центральной Азии заинтересованы в развитии новых маршрутов, транзит для Грузии приобретает ключевое значение. С учетом этого возникла необходимость в создании новых портов и модернизации железных дорог.

По словам премьера Ираклия Гарибашвили, Грузия является естественным мостом, расположенным на перекрестке Европы и Азии, и региональным транспортным узлом.

«Мы уже становимся самым надежным вариантом на транспортном маршруте Восток-Запад, а также тесно сотрудничаем с нашими азербайджанскими и казахстанскими коллегами по устранению препятствий и укреплению инфраструктурных возможностей, упрощению процедур и применению единой тарифной политики», – заявил премьер-министр на проходящем в Тбилиси международном форуме «Шелкового пути».

За последние два года Грузия потратила на коренную реконструкцию автомагистрали «Восток-Запад» около пяти миллиардов лари, сообщил в парламенте, выступая в «Часе министра», министр инфраструктуры Ираклий Карселадзе 2 ноября.

28 октября торжественно был открыт 27-километровый скоростной четырехполосный участок между муниципалитетом Харагаули и поселком Шорапани муниципалитета Зестафони. В честь этого события премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, что после реконструкции длина новой главной дороги через перевал Рикоти составит 52 км – всего на участке строится 97 мостов и 51 туннель. На четырех участках уже проложено 48 тоннелей и построено 83 моста. Строительные работы ведутся одновременно на всех оставшихся мостах и тоннелях на участке перевала Рикоти.

В перспективе ключевая магистраль должна сократить время проезда в Западную Грузию вдвое – по крайней мере, так обещали власти. Однако строительство трассы должно было завершиться в 2020 году, а сейчас говорят о конце 2024 года. При этом периодические оползни и выявленные погрешности инфраструктуры вызывают сомнения в том, что трасса будет достроена и в эти сроки. К примеру, полгода движение на участке было ограничено в ночные часы.

Важнейшую роль в Срединном коридоре должен сыграть глубоководный порт Анаклия, строительство которого несколько раз откладывалось, в основном по политическим мотивам. Сейчас власти Грузии в очередной раз пытаются реанимировать строительство порта. В связи с этим продолжается конкурс, на финишной прямой которого остались две компании, сообщил глава Министерства экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили.

Еще в 2022 году было заявлено, что правительство ищет частного инвестора для строительства нового глубоководного порта, чтобы создать с ним совместную строительную компанию, где государству будет принадлежать 51%, а частному партнеру – 49%.

«Одна из них – швейцарско-люксембургская компания, другая – китайско-сингапурский консорциум. Это всемирно известные группы. В течение следующих нескольких месяцев мы будем ждать предложений. Российские компании в этом конкурсе не участвовали. Чтобы интересы и влияние России или любого другого государства или страны не доминировали над интересами Грузии, определена конфигурация, согласно которой государство будет иметь в проекте контрольный пакет».

В целом, по словам Левана Давиташвили, конкурсантам представлен срок для представления технического, коммерческого и финансового предложений, после чего комиссия определит победителя. По прогнозам правительства, стоимость первой фазы проекта оценивается в $589 млн.

Напомним, в 2020 году правительство разорвало контракт с «Консорциумом развития Анаклия». Причиной, как утверждала власть, стало невыполнение обязательств по развитию проекта. Основателей консорциума Мамуку Хазарадзе и Бадри Джапаридзе в 2019 году обвинили в отмывании денег. Уголовное преследование они связывали со строительством порта и попыткой изолировать их от политических процессов.

По мнению отстраненного Мамуки Хазарадзе, перспективы реализации проекта вызывают сомнения.

«Первые корабли должны были отчалить из порта Анаклия в 2020 году. От государства требовалась лишь гарантия в 50 миллионов долларов. Построенный порт полностью, на 100% принадлежал бы государству. Инвесторами были ведущие американские и европейские корпорации и банки. Сегодня правительство объявило, что порт будет построен в 2028 году, государство инвестирует 300 миллионов долларов и ему будет принадлежать 51%. Выводы делайте сами», – пишет Мамука Хазарадзе.

В конце декабря парламент утвердил бюджет на 2024 год. Согласно документу, рост ВВП составит 5,2%, дефицит – 2,5%, инфляция запланирована на уровне 2,8%.

Номинальный ВВП в 2024 году ожидается в размере 85,4 миллиарда лари (32 миллиарда долларов).

ВВП на душу населения составит более 22 тысяч лари (8,5 тысячи долларов).

Поступления в бюджет, как ожидается, составят 24,5 миллиарда лари, что на 2,2 миллиарда лари больше, чем в 2023 году.

Главным приоритетом властей Грузии в 2024 году останутся здравоохранение – финансирование Минздрава составит 7,8 миллиарда лари, что на 692 миллиона лари больше показателей 2023 года.

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