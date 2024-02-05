В Абхазии многие телезрители стали жаловаться на исчезновение с их экранов некоторых российских каналов. Причина, как выясняется, техническая.

Вот уже две недели с экранов телевизоров в Абхазии, которые принимают сигнал по наружным антеннам, исчезли многие российские телеканалы. Зрители стали жаловаться на то, что не могут посмотреть «Первый канал» и «НТВ»… Сообщения о подобных отключениях в других странах ранее появлялись в СМИ, и чаще всего это происходило по неким политическим причинам, из-за межгосударственных отношений, но в данном случае ничего подобного нет, причины чисто технические.

Дело в том, что в Российской Федерации уже давно перешли с аналогового на цифровое вещание, то же самое планировалось сделать и в Абхазии, но здесь процесс затянулся.

Аналоговое телевидение отключили в Абхазии 24 января 2024 года, рассказал в СМИ заместитель председателя Госкомитета по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию Абхазии Роланд Ратия. Сделать это пришлось из-за устаревшего оборудования и невозможности закупать комплектующие, которые уже не производят. Передатчики были 1970-х годов производства, они морально и физически устарели, и было ясно, что рано или поздно выйдут из строя.

Для того, чтобы выйти из нынешней ситуации, «Абхазсвязь» ведет переговоры с Министерством цифрового развития России и Роскомнадзором. В качестве временной меры Абхазская гостелерадиокомпания помогла «Абхазсвязи» с вещанием некоторых российских телеканалов. Обычно АГТРК в промежутках между своими программами показывала передачи телеканала «Культура», а теперь перешла на «Первый канал». Что же касается каналов «Россия-1» и «Матч-ТВ», то они продолжают вещать на территории Абхазии через наружные антенны, так как с «Абхазсвязью» имеют свои договоренности.

Тут надо отметить, что произойди все описанное еще лет 15–20 назад, оно имело бы несравнимо больший общественный резонанс. Сколько было бы разговоров об информационной блокаде и прочем… А сейчас многие активные в прошлом телезрители любят подчеркнуть, что они давно телевизор не смотрят, перейдя в интернет. Ну, а те, кто остался телеманом, смотрят телевизор через различные приложения, прежде всего с помощью все того же интернета. Да, масштабы возникшей проблемы уменьшились, но она все равно существует.

«Эхо Кавказа» поговорило на эту тему с председателем Союза журналистов Абхазии, гендиректором канала «Абаза-ТВ» Русланом Хашигом. И вот что он сказал:

«Там везде уже перешли на цифру, и давно. Ты помнишь, началось все в России с Сочи, перед Олимпиадой, в 2013-2014 годах. И вот прошло десять лет. В России этот перевод уже закончился давно, а у нас он, вроде бы, включен в программу социально-экономическую. Интересно, что и проект, и выполнение проекта российская сторона предоставила делать российским коллегам, потому что у нас нет ни соответствующего опыта, ни специалистов в этой области. Проектно-сметная документация уже подготовлена – толи в 22-м году, толи в 23-м, в начале. Естественно, когда они это сделают, все каналы будут включены, планируется, насколько знаю, два мультиузла – один для местных каналов, второй – для зарубежных, российских.

– Сейчас много телезрители перешли на какие-то приставки, интернет-приложения…

– Да, очень высокий охват телевизионного вещания осуществили интернет-провайдеры. В том числе «Система», операторы сотовой связи А-Мобайл, Аквафон, их дочерние предприятия. Сама «Абхазсвязь». То есть широкий ассортимент есть на рынке. Любой, кто имеет дома интернет, этот пакет может получить бесплатно, десятки каналов. У «Экрана» же тоже есть один из пакетов бесплатный – шесть-семь или восемь каналов.

– Интересно.

– То есть здесь грех жаловаться, все есть.

– Но есть ведь и слои населения, которые ездят на нашем троллейбусе за пять рублей, и пенсионеры, которые дома сидят…

– Но это же бесплатно, один раз надо купить карту – и все.

– Но все равно надо, чтоб по наружной антенне люди получали. С этим же никто не спорит.

– Да, не спорит. Просто если говорить о деньгах, то вот у меня наружная антенна, карточка «Экрана» стоит лет десять – и все. Один раз я поставил – и все».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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