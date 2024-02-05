Цулукиани пригрозила судом всем, кто критикует период реставрации Гелати под ее руководством

И.о. министра культуры Тея Цулукиани пригрозила судом любому человеку или организации за утверждения о неудачной реставрацию Гелати под ее руководством.

«Любое публичное заявление того, кто пытается заставить поверить, что мы делаем что-то не так, все такие заявления попадут в суд. Лично я больше этого терпеть не собираюсь», - заявила Цулукиани.

Сегодня она участвовала в слушаниях в парламенте перед выражением доверия новому правительству, где сохранила свой пост, пишет агентство «Новости-Грузия».

Скандал вокруг реставрации Гелати продолжается уже много лет - монастырь пострадал из-за неправильной практики реставрации в разные годы. В феврале прошлого года Минкульт уступил Патриархии руководство реставрацией комплекса, после того, как в ГПЦ назвали ситуацию катастрофической.

Цулукиани сказала, что она не знает, что происходит в Гелати после того, как им начала заниматься Патриархия. Что касается реставрационных работ до этого - по словам министра, было сделано все необходимое и возможное.