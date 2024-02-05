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Цулукиани пригрозила судом всем, кто критикует период реставрации Гелати под ее руководством

Тея Цулукиани
Тея Цулукиани

И.о. министра культуры Тея Цулукиани пригрозила судом любому человеку или организации за утверждения о неудачной реставрацию Гелати под ее руководством.

«Любое публичное заявление того, кто пытается заставить поверить, что мы делаем что-то не так, все такие заявления попадут в суд. Лично я больше этого терпеть не собираюсь», - заявила Цулукиани.

Сегодня она участвовала в слушаниях в парламенте перед выражением доверия новому правительству, где сохранила свой пост, пишет агентство «Новости-Грузия».

Скандал вокруг реставрации Гелати продолжается уже много лет - монастырь пострадал из-за неправильной практики реставрации в разные годы. В феврале прошлого года Минкульт уступил Патриархии руководство реставрацией комплекса, после того, как в ГПЦ назвали ситуацию катастрофической.

Цулукиани сказала, что она не знает, что происходит в Гелати после того, как им начала заниматься Патриархия. Что касается реставрационных работ до этого - по словам министра, было сделано все необходимое и возможное.

  • Гелати - монастырский комплекс близ Кутаиси на западе Грузии, один из самых значимых средневековых памятников архитектуры Грузии. Там действовала знаменитая Гелатская академия, в монастыре расположена могила легендарного царя Давида Агмашенебели. Комплекс известен своими уникальными фресками, а также самой богатой на Кавказе мозаикой в византийском стиле. Гелати с 1994 года - памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО. Главная проблема - влага, уничтожающая бесценные настенные росписи. Специалисты говорят, что многое из того, что уже разрушено в Гелати, восстановлению не подлежит.

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