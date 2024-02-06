Россия продолжает вести гибридную войну против Грузии, используя все её инструменты, заявила грузинский президент Саломе Зурабишвили, выступая с годовым отчетом в парламенте страны.

Говоря о вызовах, перед которыми оказалась Грузия в 2023 году, президент Грузии упомянула войну в Украине.

«Россия не смогла сломить Украину, более того, она не смогла подорвать единство и солидарность Европы и даже укрепила ее. Несмотря на неудачу или из-за нее, Россия начала новую гибридную войну (войну без войны) против Грузии, для которой она использует все формы и оружие», – отметила Зурабишвили.

«План России по превращению Очамчирского порта в военную базу ставит целью перенос противостояния на Черное море, в наши территориальные воды, тем самым создает угрозу стратегической перспективе Черного моря», – продолжила она.

Зурабишвили рассказала об «объявлении мобилизации на оккупированных территориях», а также «шагах, предпринятых в направлении аннексии», упомянув «захват Очамчирского порта, государственной резиденции в Бичвинте и сухумского аэропорта Бабушера».

По её словам, на линии оккупации продолжаются «постоянные запугивания, преследования, похищения и убийства» местных жителей.

Зурабишвили выступает с годовым отчетом в парламенте в последний раз. В октябре в Грузии пройдут парламентские выборы, после которых нового президента выберет коллегия выборщиков.