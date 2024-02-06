Президент Грузии обратилась к Бидзине Иванишвили и Ираклию Кобахидзе

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, выступая с годовым отчетом в парламенте, обратилась к почетному председателю правящей партии «Грузинская мечта», миллиардеру Бидзине Иванишвили, который, по её словам, «реально управляет страной».

«Общественность имеет полное право услышать ваше мнение – что означают слова, сказанные по вашему возвращению (в политику) – о коррупции, о внешней политике страны? Общество не знает, почему вы кого-то отпускаете (с должности) или кого-то приводите – из-за преступления перед страной, или из-за разных мнений, или по другим причинам, которых мы не знаем? Поскольку общество ждет новой европейской модели управления, вы должны им сказать, как и когда вы намерены перейти от однопартийной, единоличной и вертикальной модели к демократической, европейской модели», – сказала Зурабишвили.

Упомянула президент и представителей «грузинского судебного клана» – Левана Мурусидзе и Михаила Чинчаладзе.

«Общество ждет вашего ответа – когда же вы отстраните Мурусидзе и Чинчаладзе от суда. С одной стороны вы боретесь, или говорите, что боритесь с «Национальным движением», а с другой стороны, его пережиткам ничего не угрожает», – обратилась она к Бидзине Иванишвили.

Обращаясь к кандидату на пост премьера Грузии Ираклию Кобахидзе, Зурабишвили сказала, что он ассоциируется с «допуском (депутата Госдумы РФ Сергея) Гаврилова в парламент, аннулированием плана (президента Европейского совета) Шарля Мишеля, антиевропейской риторикой» и процедурой её импичмента.

Зурабишвили также уверена, что элитарная коррупция в Грузии приняла «новый масштаб».