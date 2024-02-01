Будущий премьер-министр Ираклий Кобахидзе сформулировал миссию своего кабинета министров и правящей «Грузинской мечты» – жить в единой, богатой Грузии вместе с абхазами и осетинами. В своей речи на съезде по выдвижению его кандидатуры на пост главы правительства Кобахидзе своей краткой речи трижды успел поблагодарить основателя правящей силы Бидзину Иванишвили. Бывший премьер Ираклий Гарибашвили успел это сделать восемь раз.

Когда Ираклий Кобахидзе, еще в должности председателя «Грузинской мечты» открыл внеочередной 8-й партийный съезд, его отдельное приветствие к «основателю, и почетному председатель батони Бидзине Иванишвили» можно было счесть проявлением нормативного этикета, тем более что Иванишвили месяц назад вернулся в политику. Но последующие его упоминания Лидера, в среднем один раз в минуту, уже никак не могли казаться проявлением уважения к отцу-основателю, если учесть что съезд длился неполных 20 минут, а выступавших было двое – Ираклий Гарибашвили, которого утвердили на должность председателя партии, и Ираклий Кобахидзе, которого также единогласно выдвинули на пост премьер-министра правительства. Точнее будет сказать, что выдвинул Бидзина Иванишвили, только он имеет такое право по измененному по его возвращению партийному уставу, а съезд «Грузинский мечты» безоговорочно это подтвердил.

Чуть дольше говорил, а значит, чаще благодарил Иванишвили Ираклий Гарибашвили. Ему нужно было подытожить свою работу в ранге премьер-министра, и обозначить партийные задачи перед парламентскими выборами. И хотя Гарибашвили несколько раз упомянул, что «Грузинская мечта», благодаря Иванишвили, конечно же, стала одной большой семьей, командой, получалось так что все достижения, если таковые и есть, это только заслуга одного человека:

«Нетрудно представить, что если бы не организованная им в 2011-м историческая народная победа, был бы невозможен не только достигнутый прогресс, но стоял бы вопрос существования страны», – заявил Ираклий Гарибашвили и буквально через минуту, продолжил:

«Именно основатель нашей партии батони Бидзина Иванишвили и «Грузинская мечта» остаются главнейшим гарантом мира и демократического развития».

По словам Гарибашвили, только благодаря Иванишвили и «Грузинской мечте» сегодня страна «лидер по показателям верховенства закона и свободной от коррупции, экономической свободы, независимости суда, ответственного и эффективного правительства, прозрачности бюджета, доступности к финансам, рынку и инновациям. И одно из главнейших достижений Бидзины Иванишвили и «Грузинской мечты» – это неизменный мир и стабильность». Правда, среди восточноевропейских стран Грузия уже не лидер, а по проведенным реформам уступает место Молдове и Украине, правозащитные НПО все громче говорят об элитарной коррупции, да и сам Иванишвили свое возвращение в политику объяснил коррупционными искушениями своих соратников.

Об этом не сказал, он только снова выразил отдельную благодарность Иванишвили за то, что дважды дал ему возможность быть премьер-министром, а также возглавить министерство внутренних дел, а потом и обороны.

Вот другие благодарности, выраженные Гарибашвили:

«В 2011 году основатель нашей партии батони Бидзина Иванишвили создал нашу политическую организацию, которая стала народным движением».

«Хочу еще раз напомнить обществу обстоятельства, которые были в стране к приходу к власти батони Бидзины Иванишвили и «Грузинской мечты» в 2012 – это попранные права человека, рэкет, пытки заключенных, высокая безработицу, социальное бедствие, оккупированные территории, полный беспредел и хаос».

«Я также хочу напомнить обществу о том, что когда батони Бидзина Иванишвили пришел к власти, тогда у Грузии не было никакого ощутимого результата на пути евроинтеграции».

«В 2012 году из диктаторского, угнетающего режима страна претерпела удивительную трансформацию, десятилетний процесс демократизации. Грузия в списке из почти 190 стран – в десятке лучших».

«Конечно же, за эти величайшие достижения у нас есть благодаря основателю нашей партии батони Бидзина Иванишвили».

«Гарантировано можно сказать, что сегодня страна была бы охвачена войной, и повторю сказанное мною не раз – в 2008 году, если бы Бидзина Иванишвили и «Грузинская мечта» были у власти, то августовской войны не случилось бы».

«Именно основатель нашей партии батони Бидзина Иванишвили и «Грузинская мечта» остаются главным гарантом мира и демократического развития».

Неожиданно, впрочем, звучало на этом фоне достижений и восхвалений заявление Гарибашвили о том, что оказывается главная угроза и вызов – не российская оккупация территорий Грузии, не война в Украине, а все тоже «Национальное движение» и остальная часть оппозиции, которые он считает продолжением ЕНД, все, как и 12 лет назад:

«Дорогие друзья, Грузия сегодня вновь перед серьезными вызовами, очень сложная геополитическая ситуация в мире. К сожалению, одной из главных опасностей все еще остается та злая сила, которую мы все вместе побороли в 2012 году – «Национальное движение». И пока эта криминальная организация остается в политике – опасность никуда не уходит», – заявил Ираклий Гарибашвили. Определив основной задачей убедительную победу на выборах и пообещав «братское» содействие новому премьер-министру, он позвал на сцену Ираклия Кобахидзе.

Казалось бы, мелочь, но именно она и бросилось многим в глаза, как доказательство того, что без указания Иванишвили Кобахидзе и на сцену не решался подняться. Перед тем, как направиться к трибуне, Кобахидзе посмотрел на сидящего рядом Иванишвили и остановился, а Иванишвили показал рукой, мол, иди, иди…

И Кобахидзе пошел и первым делом сказал спасибо – ему, основателю партии.

«В первую очередь я хочу поблагодарить основателя и почетного председателя партии батони Бидзину Иванишвили за выдвижение моей кандидатуры на должность премьер-министра и выражение мне доверия», – сказал Кобахидзе и продолжил:

«Батони Бидзина Иванишвили для каждого из нас пример того, как надо служить своей стране».

И еще о Бидзине:

«То что сегодня у Грузии демократия, мир, экономическое продвижение и страна поучила статус кандидата на членство в ЕС – в первую очередь это заслуга батони Бидзина Иванишвили. Особе спасибо основателю партии за это».

Под конец, а может, наконец, Ираклий Кобахидзе определил свою цель в ранге премьер-министра:

«Миссии «Грузинской мечты» в практическом плане – это, во-первых, физически и духовно единая Грузия: это Грузия с Абхазией и Самачабло (Южная Осетия), с абхазами и осетинами. Это – Грузия, где между грузинами добро побеждает зло, а любовь побеждает ненависть. Во-вторых: это Грузия с европейским уровнем благосостояния людей. Грузия – где ни один человек не живет в бедности».

После съезда Кобахидзе сообщил, что пока кадровые перестановки коснутся Министерства обороны. Министром станет зампредседателя парламента депутат Ираклий Чиковани, а нынешний министр Джуаншер Бурчуладзе будет представителем Грузии в НАТО. За это, конечно же, благодарил основателя партии и министр Бурчуладзе.

Уже завтра Кобахидзе намерен представить парламенту свое правительство и программу. Начнутся и комитетские слушания, на которых намерены присутствовать и оппозиционные депутаты, в том числе и депутат «Нацдвижения» Давид Хаджишвили:

«Мы воспользуемся нашей трибуной, чтобы еще раз показать народу настоящее лицо «Грузинской мечты». Мы зададим им вопросы – собираются ли они решить те проблемы, которые беспокоят наших граждан. Достойные рабочие места, эмиграция наших сограждан, преодоление бедности, стабильные цены – эти вопросы беспокоят людей, а не то, кто будет сегодня или завтра премьер-министром в условиях правления Бидзины Иванишвили».

Сам Иванишвили сегодня не стал общаться со СМИ, как и не стал он выступать на партийном съезде, что критиками также было расценено как единоличное правление и «захват власти». Ожидается, что уже 8 февраля парламент утвердит нового премьер-министра Ираклия Кобахидзе.

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