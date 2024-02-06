Посольство Украины прокомментировало заявление СГБ Грузии о взрывчатке

Посольство Украины прокомментировало заявление Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии, 5 февраля объявившей о задержании груза взрывчатки, который направлялся из Одессы в Воронеж через Румынию, Болгарию и Турцию.

В дипмиссии призвали «не политизировать вопрос». Украинская сторона готова к взаимодействию с правоохранительными органами Грузии, сказано в заявлении.

«Посольство Украины проверяет информацию, обнародованную на брифинге СГБ Грузии, выясняет все обстоятельства, в частности, как утверждается, причастности граждан Украины к противоправной деятельности. Посольство рассчитывает, что грузинская сторона будет воздерживаться от политизации этого дела. Выражаем заинтересованность и готовность к конструктивному взаимодействию с правоохранительными и другими компетентными органами Грузии с целью объективного, беспристрастного и всестороннего выяснения всех обстоятельств дела, а также установления реальных его организаторов», – говорится в заявлении посольства.

Отметим, что в правительстве Украины сообщение грузинской стороны пока не комментировали.