Саломе Зурабишвили: русификация фатальна для абхазского языка и культуры

Самое трагичное для страны – остаться в изоляции, один на один с Россией, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили, выступая в парламенте.

По её словам, получение статуса кандидата в ЕС «означает вхождение в европейское пространство безопасности, тем самым возвращение к роли активного игрока на международной и региональной арене».

Для некоторых наших братских, малых кавказских народов, которые сейчас считаются вымершими, этот путь был трагичен

«Европа также означает укрепление независимости: европейская семья — это альтернативное пространство, где наша идентичность, культура и ценности будут защищены и представлены. Путь к русификации не является альтернативой! Мы прошли это. В нас эта память не стерта. Для некоторых наших братских, малых кавказских народов, которые сейчас считаются исчезнувшими, этот путь был трагичен. Этот путь фатален для абхазского языка, культуры и самобытности! Европа — это пространство, где свободные нации, множество языков, меньшинств, регионов, разнообразные культуры и самобытности защищены равенством и законом», – сказала она.

Зурабишвили, выступая в парламенте, также заявила о необходимости создания «Платформы единства Европы». По её словам, новый координационный центр объединить все конкретные предложения по европейским приоритетам.