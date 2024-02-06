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Тато Григалашвили признан лучшим дзюдоистом мира 2023 года

Тато Григалашвили
Тато Григалашвили

Грузинский спортсмен Тато Григалашвили признан лучшим дзюдоистом мира 2023 года, по версии Международной федерации дзюдо.

Результаты были объявлены во время турнира Большого шлема в Париже. Двукратный чемпион мира Тато Григалашвили стал победителем этого опроса во второй раз подряд. Специальный диплом ему вручил директор судейского комитета Международной федерации дзюдо Армен Багдасаров, сообщает SOVA.

24-летний Григалашвили стал чемпионом мира в 2023 году и завоевал серебряную медаль чемпионата Европы. В прошлом году Тато также выиграл турнир Большого шлема в Париже.

После победы на чемпионате мира в Дохе Григалашвили стал первым грузинским дзюдоистом, дважды завоевавшим золотую медаль на чемпионатах мира.

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