Грузинский спортсмен Тато Григалашвили признан лучшим дзюдоистом мира 2023 года, по версии Международной федерации дзюдо.

Результаты были объявлены во время турнира Большого шлема в Париже. Двукратный чемпион мира Тато Григалашвили стал победителем этого опроса во второй раз подряд. Специальный диплом ему вручил директор судейского комитета Международной федерации дзюдо Армен Багдасаров, сообщает SOVA.

24-летний Григалашвили стал чемпионом мира в 2023 году и завоевал серебряную медаль чемпионата Европы. В прошлом году Тато также выиграл турнир Большого шлема в Париже.

После победы на чемпионате мира в Дохе Григалашвили стал первым грузинским дзюдоистом, дважды завоевавшим золотую медаль на чемпионатах мира.