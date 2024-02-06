Главная рыболовная путина в Абхазии – хамсовая. В этом году она началась активно. Власти сначала выдали разрешение на вылов 27 тысяч тонн хамсы, затем еще на 25 тысяч тонн. Впрочем, усвоить эту квоту рыболовы пока не смогли. Почему?

Когда говорят о рыбной путине в Абхазии, обычно имеют в виду вылов хамсы, то есть черноморского анчоуса, с декабря по март. Рыбка небольшая, не пользующаяся особым спросом на рынке, зато вылавливаемая в больших количествах.

Так, когда Кабинет министров Абхазии 1 декабря прошлого года утверждал объемы общего допустимого улова, или ОДУ, водных биологических ресурсов и рекомендуемых квот добычи в нынешнюю осенне-зимнюю путину, то было отмечено, что ученые спрогнозировали запасы ставриды и шпрот по тысяче тонн, барабули – в 600, кефали – в 450, камбалы – в 55, катрана – в 20 тонн. А вот хамсы – в 90 тысяч тонн с размером ОДУ – в 27 тысяч тонн. Кстати, размеры ОДУ по другим видам промысловой рыбы были определены от трети до десятой части прогноза запасов.

Хамсу, выловленную у берегов Абхазии, перерабатывают на девяти заводах на побережье в рыбные жир и муку для корма скота, а налоговые и прочие денежные поступления от их реализации представляют собой одну их серьезных бюджетообразующих статей в республике.

В отличие от провальной предыдущей путины – всего шесть с половиной тысяч тонн хамсы - нынешняя началась на удивление удачно, и всего за месяц был уже выловлена почти вся квота. Но потом путина застопорилась…

Вот что об этом говорит председатель Госкомитета Абхазии по экологии Савелием Читанава:

«Очень успешно началась путина, потому что была рыба, все заводы успешно подключились… Но сегодня по погодным условиям суда не могут выйти в море. Общий допустимый улов составлял 27 тысяч тонн. Затем по обращению Министерства сельского хозяйства было принято постановление об увеличении ОДУ еще на 25 тысяч тонн. Суммарно это составляет 52 тысячи тонн. На сегодняшний день всеми заводами выловлено 33 с копейками тысяч тонн.

– Всегда трудно угадать, как и что будет с рыбой. В один момент, после долгой паузы в лове в январе, сейнеры в Сухумской бухте подошли близко к берегу, и интернет-пользователи начали возмущаться. Но это, видно, рыба подошла так близко…

– Конечно, рыба в море ведет себя, естественно, непредсказуемо. Но действует 50-метровая зона, нарушение которой недопустимо. К сожалению, капитаны позволяют себе ее нарушать, за что, конечно, мы принимаем соответствующие административные меры. Но тем не менее, к сожалению, эти нарушения имеют место».

Каждая хамсовая путина в Абхазии, во всяком случае успешная, как, например, нынешняя, сопровождается интернет-возмущениями, в основном тех, кто часто не знает о происходящем. Таковых, наверное, девять из десяти пользователей в абхазском сегменте соцсетей, пишущих на эту тему.

Один из удивленных такой повальной неинформированностью как-то откликнулся: «Вы с Луны свалились или с Марса?» Часто возмущаются: «Что, мы не можем завести свои рыболовецкие сейнеры, чтобы турки не ловили нашу рыбу?» Один вообще написал: «Неужели Абхазия не может выставить сторожевики, чтобы не подпускать к нашему берегу турецкие сейнеры? Нынешняя власть все готова распродать, все наши ресурсы». Пришлось ему объяснять, что эти сейнеры из Турции уже много лет фрахтуют абхазские владельцы заводов по переработке рыбы, что эта отрасль пополняет бюджет страны, из которого идут социальные выплаты и прочее…

В ответ на критику в том, что мы не ловим рыбу сами, Читанава сказал:

«Абхазия, к сожалению, не в состоянии пока это сделать. Даже Грузия не имеет собственного рыболовецкого флота и приглашает турецкий флот. Этот турецкий флот, который зафрахтован нашими промышленниками, всю добытую рыбу сдает здесь на заводы для переработки в муку. Ни один килограмм этой рыбы не уходит в Турцию. Но иной раз слышишь разговоры, что вся рыба уходит в Турцию, куда смотрит правительство и так далее. Но это абсолютно не соответствует действительности.

– Всю рыбу, говорят, выгребают…

– В этом году, в основном, по прогнозу трехлетка. Что это значит? Хамса живет четыре года. Это ее предельный возраст. Если ее не выловить, она все равно погибнет.

– А эти заводы по переработке с какого года примерно начали у нас работать?

– В Абхазии эта отрасль начала развиваться где-то с десятого года».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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