ЦИК Абхазии обратился в парламент с предложениями о внесении изменений в закон «О выборах президента». На днях депутаты обсудили предлагаемые изменения, а именно о внесении графы «против всех» в избирательный бюллетень. «Эхо Кавказа» поинтересовалось у жителей Абхазии, нужна ли такая графа в бюллетене.

Алхас Джинджал, гражданин Республики Абхазия: Графа «против всех» должна быть обязательно, потому что это конституционное право граждан страны голосовать, за кого они хотят. Бывает, что гражданин не хочет голосовать ни за одного из кандидатов, тогда он и пользуется графой «против всех», потому что она полностью соответствует Конституции РА. Единственное, как я понял, Центральная избирательная комиссия РА предлагает внести поправку: если графа «против всех» набрала в первом туре большинство, то провести перевыборы. В принципе, это логично. Но единственное, что я не понял, зачитаю цитату: «Если графа «против всех» в первом туре не занимает ни первого, ни второго места, тогда во втором туре ее можно не включать. Тут я не согласен. Что значит, если она в первом туре будет, то во втором ее убрать? Это своего рода лишение конституционных прав граждан. Это очень нелогично.

Лаша Зухба, город Сухум: Я считаю, что графа «против всех» нужна, так как граждане должны иметь возможность голосовать против всех. Если такой графы не будет, граждане лишатся такого права, такой возможности голосовать против всех. Я слушал комментарий председателя ЦИК Дмитрия Маршан на «Эхе Кавказа», где предлагаются разные варианты. Считаю, что это уже детали и нюансы, которые будут обсуждаться на комитетских слушаниях и, наверное, придут к какому-то решению, но сама возможность, я считаю, у граждан должна быть.

Мате Цквитария: Да, мне кажется, что она нужна. Это законное право любого гражданина, любого избирателя в демократическом государстве, коим наше государство является. Так же, как и личный выбор не ходить на выборы, как и голосовать за того или иного кандидата, так и голосовать против всех. Мне кажется, что это довольно-таки несложная схема, которая используется в современных демократических странах относительно волеизъявления избирателя. Поэтому думаю, что она должна быть. Это тоже позиция, это тоже выбор.

Анзор Маршан, историк: Я считаю, что нужны просто глобальные изменения. Надо реформировать в целом Конституцию РА, перераспределить полномочия не только между парламентом и президентом, но между всеми тремя ветвями власти, потому что там есть перекос в сторону исполнительной власти. Пока в нашей республике мы не проведем конституционную реформу, не внесем существенные изменения, все эти маленькие поправки ничего не изменят для выборов разного уровня, будь то президентские, парламентские, местные. Ничего особо не изменится. Нам надо преобразовать конституцию, как это сделали в соседних республиках. Просто там существенно уменьшили полномочия президента. Нам надо пойти по такому пути. Только тогда мы увидим результат.

Самсон: Нужна, конечно, и в первом туре нужна, и во втором туре, поскольку это выборы, они названы так, эта процедура. У людей должно быть право выбора. Человек приходит на выборы, чтобы кто-то не воспользовался его правом и сделал какие-то махинации. Человек должен прийти, на мой взгляд, на выборы обязательно даже в том случае, когда он голосует против всех, если кто-то из кандидатов ему не нравится, могут и все не понравиться. Он может всех зачеркнуть. Если будет графа «против всех», мне кажется, легче будет это сделать, поставить галочку и все. Если он двух кандидатов зачеркнет, это и будет являться тем, что это против всех. Так что, мне кажется, нужно сделать отдельную строку против всех, чтобы галочку ставил и все. И в первом, и во втором туре, я считаю, должно быть.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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