Президент Грузии начала переговоры с оппозицией

Президент Грузии Саломе Зурабишвили с сегодняшнего дня начала переговоры с политическими партиями и гражданскими объединениями по созданию хартии «Платформа единства для Европы».

Встречи проходят в президентской резиденции – во Дворце Орбелиани. Зурабишвили уже приняла лидеров партии «Лело» – Мамуку Хазарадзе и Бадри Джапаридзе.

«Cегодня Грузией управляет российское правительство, российскими методами, на российские деньги. Бидзина Иванишвили является главой правительства, который вкладывает российский капитал не в развитие страны, а в механизмы ботов, троллей и клеветы, чтобы очернить оппонентов. Мы вместе со всеми грузинскими патриотами хотим нормального развития страны, чтобы Грузия была свободной от коррупции, чтобы образование было на нормальном уровне, было создано много рабочих мест, в страну вернулись эмигранты, чтобы мы стали настоящей, достойной частью Европы. Мы добьемся всего этого вместе с госпожой президентом», – сказал Хазарадзе после встречи с Зурабишвили.

Готовность к переговорам также зафиксировали «Национальное движение», «Гирчи — больше свободы» (Зураб Джапаридзе), «Граждане» (Алеко Элисашвили), «Стратегия Агмашенебели» (Георгий Вашадзе), «Европейские демократы» (Паата Давитая), политик и медиаменеджер, основатель оппозиционного канала «Мтавари» Ника Гварамия.

Как пишет агентство «Новости-Грузия», отказалась партия экс-премьера Георгия Гахария — «За Грузию». На этом этапе воздерживается от сотрудничества и «Европейская Грузия» Гиги Бокерия.

Президент Грузии накануне заявила, что стране нужно единство вокруг главной цели и она создает координационный центр по европейским приоритетам. Зурабишвили добавила, что приглашает и партию власти к работе с оппозицией, чтобы вместе разработать «хартию будущего».