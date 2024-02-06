Президент Грузии – граду и Бидзине Иванишвили. Саломе Зурабишвили впервые после провалившегося прошлогоднего импичмента появилась в законодательном органе – с ежегодным обращением «О главных событиях и вызовах страны». За 40 минут она коснулась всех острых вопросов обсуждаемых в Грузии, напрямую задав их будущему премьер-министру Ираклию Кобахидзе. Но главным адресатом ее критики стал «правитель «Грузинской мечты» и страны – Бидзина Иванишвили.

– Президент Грузии госпожа Саломе Зурабишвили, – уже это объявление о появлении президента в парламентском зале пленарного заседания звучало победно для Саломе Зурабишвили. Ведь в последний раз 18 октября 2023 необходимость посещения парламента была вызвана куда менее вдохновляющими обстоятельствами – «Грузинская мечта» инициировала против нее процедуру импичмента. Но импичмент провалился, и Саломе Зурабишвили, согласно той же Конституции, в нарушении которой и обвиняла правящая партия, предстала с ежегодным, последним, (как отмечали многие сегодня) из-за истечения срока полномочий, обращением перед парламентом. Но Зурабишвили и здесь уточнила:

«На трибуне парламента сегодня я стою не в последний раз, а в первый – как президент страны-кандидата в ЕС. С чем и поздравляю всех. Это большая победа. Мы это смогли сделать», – эти слова оппозиция встретила аплодисментами.

Депутаты же «Грузинской мечты» всячески старались изобразить безразличие, и даже когда она появилась в зале, они не сочли нужным встать, как это предусмотрено регламентом. Видимо, не сомневаясь, что ничего хорошего для себя от ее выступления им ждать не следует. Так и случилось.

Первым делом Саломе Зурабишвили коснулась сферы безопасности и затронула тему, которую избегает власть – российскую агрессию в Украине.

«Россия не смогла сломить Украину, более того, она не смогла подорвать единство и солидарность Европы и даже укрепила ее. Несмотря на неудачу или из-за нее, Россия начала новую гибридную войну (войну без войны) против Грузии, для которой она использует все формы и орудия», – отметила Зурабишвили.

По ее словам «план России по превращению Очамчирского порта в военную базу» ставит целью перенос противостояния на Черное море, в грузинские территориальные воды, и тем самым создает угрозу стратегической перспективе Черного моря. Шагами к аннексии назвала Зурабишвили и передачу госдачи в Пицунде России, и строительные работы в сухумском аэропорту Бабушера. Вызовами назвала президент и то, что на оккупированных территориях продолжается «игнорирование прав человека, идет уничтожение культуры и идентичности. А у линии оккупации продолжается постоянное запугивание населения, притеснение и убийства».

Саломе Зурабишвили указала на усиление антизападной риторики, «пропаганду православного единства с Россией, поощрение пророссийских групп, участившиеся кибератаки на госинституты. Это, по мнению президента, показывает, перед какими вызовами страна окажется во время предстоящих парламентских выборов. Частью российской гибридной войны она считает и «массовую российскую иммиграцию» и «усиление российского капитала в Грузии». Напомнила глава государства и о других провокациях российской гибридной войны:

«Возобновление авиасообщения с РФ, беспрепятственный въезд разных высокопоставленных лиц ФСБ, прибытие российского корабля (Astoria Grande) в Батуми, икона Сталина в храме Самеба – все это имеет цель посеять в обществе вражду, противостояние и опасность дестабилизации».

И на внутреннем демократическом фронте Зурабишвили не чем было порадовать «Грузинскую мечту»:

«Вместо демократических реформ мы увидели усиление власти», – сказала она и вспомнила и попытку принятия российского закона «Об иноагентах», и вмешательство власти в работу Нацбанка, и смену правил комплектования ЦИК. И, наконец, попытку импичмента президента, как отказ признать независимость института президента и в связи с этим плачевную ситуацию в Конституционном суде.

– Стерлась грань и необходимый баланс между ветвями власти, что является краеугольным камнем демократии, – продолжала президент на фоне опустевших стульев депутатов «Мечты». Она как лезвия вела линию своего выступления по самым болезненным темам для власти, в частности, о том, что «Грузинская мечта» стала на путь однопартийного правления Эдуарда Шеварднадзе и Михаила Саакашвили, а последние изменения в правительстве, которые в партии власти называют внутрипартийной демократией или принципом ротации, по словам Зурабишвили, на самом деле служит сохранению и укреплению однопартийной власти.

Потому и процветает элитарная коррупция, – все хлеще била по «Мечте» президент Зурабишвили:

«Элитная коррупция обрела новые масштабы. Это показатель того, что у аппетита элит нет предела. На самом деле ничего не контролируется и никто не несет ответственность. Потому что элитарная коррупция – необходимый цемент, который скрепляет и без того монолитную власть – элита не претендует на власть, а за это получает бонусы».

Пощекотала нервы представителям власти Зурабишвили, призвав не создавать себе кумира:

«Обожествление, создание кумира из власти – прямое советское наследие, со своей вертикалью, однопартийностью, единоличными решениями, благодарностями, самоунижением и признанием собственной вины ради собственной сохранности, компроматом и доносами, кланами и рабами, – здесь президент выдержала паузу и уточнила: «Здесь я о советской системе говорю».

А представителей Высшего совета юстиции Левана Мурусидзе и Михаила Чинчаладзе, она назвала «реинкарнацией прошлых систем». «Демонизацию оппозиции» правящей силой – желанием сохранить власть.

Напомнила президент в ходе своего 40-минутного выступления, как по ее словам антизападная риторика «из маргинальных политических кругов переместилась во власть».

Зато заметно смягчались позиции по отношению к России. Что поставило под угрозу получение статуса кандидата в ЕС, с учетом напряженных отношений с Украиной и нежеланием присоединиться к западным санкциям против РФ.

– Несмотря на эти вызовы – Грузия победила! – заключила президент, и наряду с получением статуса кандидата позитивными назвала несколько других фактов – как трое судей КС не согласились с постановлением коллег о нарушении Конституции президентом, и как три члена правления Нацбанка оставили должности после вмешательства власти в работу регулятора и принятия поправок, позволяющих обходить санкции США близким «Мечте» лицам (случай с экс-генпрокурором Отаром Парцхаладзе).

Президент считает, что с получением статуса и началом диалога о вхождении в ЕС Грузия входит в европейскую зону безопасности, а напоминание о «русификации» – звучало как укор властям:

«Европа также означает укрепление независимости: европейская семья – это альтернативное пространство, где наша идентичность, культура и ценности будут защищены и представлены. Путь к русификации не является альтернативой! Мы прошли это. В нас эта память не стерта. Для некоторых наших братских, малых кавказских народов, которые сейчас считаются исчезнувшими, этот путь был трагичен. Этот путь фатален для абхазского языка, культуры и самобытности! Европа – это пространство, где свободные нации, множество языков, меньшинств, регионов, разнообразные культуры и самобытности защищены равенством и законом».

Однако критической кульминации президент достигла, когда стала перечислять вопросы, над которыми властям следует работать в 2024 году: это выполнение еврорекомендации, трансформация власти из однопартийной системы в коалиционную, борьба с коррупцией, непотизмом, освобождение суда. Там же она напомнила, кто за все это в ответе:

«Но главная обязанность и ответственность накладывается на того, в чьих руках власть и рычаги – на правительство, парламентское большинство и теперь уже на их правителя – Бидзину Иванишвили. Они коллективно и личностно обязаны незамедлительно начать исполнение 9 рекомендации ЕС».

И хотя Саломе Зурабишвили сказала, что как президент не станет оценивать заранее нового премьера, она сочла нужным задать Ираклию Кобахидзе вопросы от имени общества, и они были нелицеприятными:

«С вами ассоциируется появление (депутата Госдумы РФ Сергея) Гаврилова в парламенте, отказ от плана (президента Европейского совета) Шарля Мишеля, антиевропейская риторика» и процедура импичмента. Как он собирается выполнять европейский заказ общества, а в частности выполнения рекомендации до выборов».

Президент интересовалась, будет ли в этом плане расписано четко и по срокам изменение состава Высшего совета юстиции и Верховного суда, укомплектование избирательной администрации, как и когда Антикоррупционному бюро предоставят право на расследование и независимость, и как он собирается сблизить политику правящей силы с внешней политикой и политикой безопасности ЕС.

– Хотя главный адресат вопросов общества сегодня не премьер, и не председатели парламента и правящей силы, а тот, кто «реально управляет страной», – продолжила президент Саломе Зурабишвили:

«Потому я обращаюсь к Бидзине Иванишвили. Общественность имеет полное право услышать ваше мнение – что означают слова, сказанные вами после возвращения (в политику) – о коррупции, о внешней политике страны? Общество не знает, почему вы кого-то снимаете (с должности) или кого-то приводите – из-за преступления перед страной, или из-за разных мнений, или по другим причинам, которые мы не знаем? Поскольку общество ждет новую европейскую модель управления, вы должны им сказать, как и когда вы намерены перейти от однопартийной, единоличной и вертикальной модели к демократической, европейской модели», – сказала Зурабишвили.

И к оппозиции были у президента замечания. Она призвала их покончить распри и ссоры, обещала поддержать диаспору, напоминала всем о своих правах голосования и важности предстоящих парламентских выборов. В этом же ключе и ради европейской цели Саломе Зурабишвили предложила формулу единения:

«Создадим Хартию будущего – платформу единства для Европы. Я готова участвовать в учреждении этой платформы, взять свою часть ответственности и создать при моей администрации координационный центр, который соберет все предложения по европейским приоритетам, и путем диалога и достижения консенсуса, поспособствует созданию совместного документа».

При этом президент назвала «напрасными» ожидания правящей силы о том, что она подаст в отставку и возглавит оппозицию.

«Как по сей день, так и завтра я категорически буду противиться всем попыткам возвращения к советскому прошлому и саботажу европейских возможностей», – призвав всех к единству и выполнения европейских рекомендации, завершила свое выступление.

По регламенту после выступления президента слово было предоставлено оппозиционным депутатам. Лидер «Мокалаке» (граждане) Алеко Элисашвили был доволен президентом и возмущался неэтичным поведением депутатов «Грузинской мечты». За них ответил спикер Шалва Папуашвили, обратив внимание на вязаный свитер оппонента:

«Думаю, вы должны отличать политический жест от правил поведения. Батоно Алеко, одежда находящихся в зале лиц должна соответствовать протоколу, быть деловой или же национальной. Если вы особо интересуетесь этикетом и уважаете его, прошу на это обратить внимание, исходя из регламента парламента Грузии».

Укорял депутатов власти и Роман Гоциридзе из политгруппы «Еврооптимисты»:

«Сегодня вошла президент – символ страны, а вы поступили постыдно, даже не встали. Вы враждебно встретили не только президента Грузии, вы враждебно встретили всю страну, собрание безликих марионеток – вот это создал Бидзина Иванишвили».

Тина Бокучава, как лидер фракции «Нацдвижения», подтвердила готовность присоединиться к инициативе президента и, конечно же, выразила сожаление по поводу того, что Зурабишвили вновь не сказала ничего о помиловании Михаила Саакашвили.

Зато негодовал по поводу слов президента депутат от «Силы народа» из парламентского большинства «Грузинской мечты» Созар Субари. Он напомнил, что Зурабишвили родилась и выросла в Париже в семье грузинских эмигрантов, деятелей первой республики, бежавших, к слову, от то самой Красной армии, чей стиль правления она заметила за «Грузинской мечтой».

«Ни о национальной самобытности, ни о государственном суверенитете, ни о территориальной целостности мы не услышали сегодня от Саломе Зурабишвили. Не болит это у нее и потому, что невозможно, чтобы у человека было две родины. Когда человек оказывается перед выбором, он выбирает одно. И она сделала этот выбор. Сделала это, когда радикальная оппозиция больше всего в этом нуждалась», – возмущался Субари.

А кандидата в премьеры Грузии Ираклия Кобахидзе речь президента и вовсе не заинтересовала, и на ее вопросы, адресованные лично ему, отвечать не стал:

«Там не было ничего интересного. Единственное, что было интересно, она фактически подтвердила планы, о которых мы говорили. Очевидно, она намерена создать псевдо-третью политическую силу. Для этого она уйдет в отставку в сентябре и примет участие в выборах. Остальное было обычной речью представителя радикальной оппозиции», – сказал Кобахидзе.

Кобахидзе, впрочем, был относительно корректным. Возможно, потому, что после утверждения его кабинета в парламенте, подпись должна поставить и президент Саломе Зурабишвили.

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