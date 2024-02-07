Депутат парламента Грузии от «Европейских социалистов» Фридон Инджия предложил обсуждать с Китаем вопросы оккупации, безопасности Грузии и положения вынужденно перемещенных лиц.

Он выдвинул инициативу создать новый формат переговоров с Пекином — «параллельно с Женевским форматом», чтобы убедиться, «какой из них лучше».

Инджия заявил, что Женевский формат «существует уже 15 лет, и не было предпринято ни одного шага в плане деоккупации Грузии», передает SOVA.

«Если вы посмотрите на ситуацию и интересы: Россия <…> представлена в Грузии, в 40 км от Тбилиси. Обсуждать тут нечего. США согласны с существующим статус-кво. Они не заинтересованы в том, чтобы мы решили вопрос оккупации. Если мы решим это сделать, они больше не понадобятся. Поскольку Китай стал нашим стратегическим партнером — он однозначно выступает за территориальную целостность и единство — лучше иметь второй формат параллельно с Женевским форматом, в котором будет задействован Китай. Давайте посоревнуемся этими двумя форматами, Женева, и откроем второй формат, в котором Китай будет лидировать, и посмотрим, какой из них победит. Ваши заместители делают все, что в их силах, они пытаются сделать все, что в их силах, но это такой формат, что они ничего не могут сделать», — обратился Инджия к и.о. главы МИД Грузии Илье Дарчиашвили.

Дарчиашвили напомнил депутатам, что в Женевских дискуссиях, кроме США, принимают участие представители ЕС, ОБСЕ и ООН.

«Это — единственная платформа, в которой представлен наш северный сосед, и вместе с другими нашими партнерами они также принимают участие. Главная наша цель в рамках этой платформы — попытаться решить гуманитарные вопросы», — пояснил кандидат в министры иностранных дел.

Говоря об отношениях с Китаем, Дарчиашвили отметил, что стратегические отношения с Пекином позволят Грузии «реализовать свое географическое положение», «еще больше соединить Запад и Восток».