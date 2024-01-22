Завершился визит делегации «Грузинской мечты» в КНР. По словам председателя партии Ираклия Кобахидзе, его целью было углубление сотрудничества с Китаем как в политической, так и экономических сферах. Однако оно, как говорит оппозиция и многие эксперты, прямо противоречит европейскому курсу Грузии.

В минувшие выходные глава делегации «Грузинской мечты» отчитался о проделанной в Китае работе. По словам Ираклия Кобахидзе, за семь дней партийные коллеги из «Мечты» изучали потенциал углубления отношений с КНР:

«У нас состоялись очень плодотворные встречи с руководством правящей партии, министрами, заместителем председателя Всекитайского собрания народных представителей, а также руководством города Шанхай. Наше желание и цель – углублять сотрудничество с Китаем на разных уровнях. В прошлом году было подписано соглашение о стратегическом партнерстве, которое создает очень хорошую основу для углубления партнерства абсолютно по всем направлениям. Конечно, политическое сотрудничество важно, и у нас есть особый потенциал в сфере экономики», – заявил в Китае Ираклий Кобахидзе.

Китай является партнером Грузии и все попытки оппозиции помешать сближению обречены на неудачу, – предостерег оппонентов спикер парламента Шалва Папуашвили.

Как он напомнил, Евросоюз и многие другие страны также развивают стратегическое партнерство с Китаем.

«Сейчас представлять итоги визита как нечто из ряда вон выходящее – это абсолютная манипуляция и антикитайская пропаганда, поскольку противоречит интересам Грузии. Наш интерес представляет Срединный коридор, Шелковый путь, по которому сегодня перемещается множество грузов. Северный коридор, проходящий через Россию, заблокирован и, судя по всему, будет оставаться закрытым еще долгое время. Теперь у нас есть возможность использовать наш маршрут, чтобы грузы, идущие из Китая в Европейский Союз, проходили через Грузию. Все, кто сейчас разжигает антикитайские настроения в Грузии, работают на то, чтобы сорвать стратегические проекты, превратив Грузию в тупик, а не в коридор», – сказал Папуашвили.

Многие оппозиционеры, напротив, считают, что власть манипулирует настроениями людей, выдавая углубление партийного сотрудничества с коммунистической партией Китая как нечто полезное для повышения благосостояния населения Грузии.

Руководитель Института «Европа-Грузия» Георгий Мелашвили приветствует любые контакты, которые служат интересам населения Грузии для вступления в Евросоюз. Укрепление сотрудничества с китайскими коммунистами противоречит этому, считает эксперт.

«Это очень любопытно, в особенности с учетом того, что на протяжении 10 лет «Грузинская мечта» позиционирует себя в качестве консервативной, христианской силы, и вдруг выясняется, что главным ее союзником оказывается Компартия Китая. Последние заявления лидеров правящей партии по этому вопросу граничат с демагогией, так как этот визит направлен на укрепление партийного сотрудничества. Все дело в том, что «Грузинскую мечту» с треском выставили из политической семьи Партии европейских социалистов (РЕS), и сегодня они заняты поиском духовных сообщников среди авторитарных режимов. Разумеется, все это негативно отразится на европейских устремлениях страны и серьезно подорвет ее имидж в глазах партнеров».

А по мнению политолога, эксперта Центра Рондели Зураба Батиашвили, на пороге мировой войны у правящей команды не получится усидеть на двух стульях:

«Улучшение отношений со странами Востока не должно происходить за счет ухудшения отношений с Западом. Когда мы говорим о стратегических отношениях, это означает долгосрочное сотрудничество. Грузия не может быть стратегическим партнером, например, Эфиопии, потому что у Эфиопии отличные от грузинских цели. Стратегические партнеры Грузии – Запад и западные страны, путь Грузии – это интеграция с западными институтами. Никто не против экономических отношений. В том числе, и США не отказываются от экономических отношений с Китаем, но не следует все смешивать. Я имею в виду, что если США являются твоим стратегическим партнером и ты хочешь вступить в НАТО и Евросоюз, то на Востоке нет ничего подобного», – сказал Батиашвили в интервью Palitranews.

А по мнению бывшего заместителя главы Совбеза Вано Мачавариани, расширение политического сотрудничества с Китаем может происходить лишь при отдалении от США и ЕС, и в угоду интересам России. Что, по мнению эксперта, также противоречит европейским перспективам Грузии.

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