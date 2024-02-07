Скончался грузинский композитор Важа Азарашвили

Грузинский музыкант, композитор Важа Азарашвили скончался в возрасте 87 лет, сообщает Творческий союз композиторов Грузии.

Важа Азарашвили окончил Тбилисскую государственную консерваторию имени Вано Сараджишвили в 1961 году. В 1971 году начал преподавать в консерватории.

Композитор посвятил много песен своему родному Тбилиси, среди них — «Тбилисская лирическая», «Песня о Тбилиси», «Песня о Метехи». Его песни — «Музыка», «Дни идут», «Маленькая девочка», «Солнце — мой друг», «Снова идет дождь», «Песня — это все, что у меня есть», «Динамо, Динамо!» и другие — любят не только в Грузии.

Важа Азарашвили был удостоен многих почетных званий и премий за свой вклад в грузинское искусство. Лауреат премий Грузинской ССР (1974), Совета Министров Грузинской ССР (1982), Якоба Гогебашвили (1998), Закарии Палиашвили (2003) и государственных премий Грузии (2004), заслуженный деятель искусств (1979), народный артист Грузии (1988), кавалер ордена Почета (1998), почетный гражданин Тбилиси (1999), передает SOVA.