«Народ их не интересует» – акция протеста на сухумской площади Свободы

На сухумскую площадь Свободы сегодня, 7 февраля вышли граждане, недовольные политикой, проводимой властями самопровозглашенной республики Абхазия.

Организатором акции выступил гражданский активист Джансух Адлейба. Он заявил, что вместе с единомышленниками будет «яростно противостоять» принятию законопроекта об апартаментах, «продаже электроэнергетики» и другим инициативам властей.

«У нас у власти находятся торгаши, спекулянты, бизнесмены, коммерсанты – как хочешь их назови, но такие люди не должны править страной. Кроме своего кармана они больше ничего не видят. Народ их не интересует, они думают, что и народ купят на выборах, и всё сделают», – сказал он.

«30 лет прошло – воды нету, света нету, дорог нету. Что это такое? Когда-нибудь этому должен прийти конец?» – добавил один из участников акции Адгур Ашуба.

Ранее в СМИ появилась информация, что парламент уже в ближайшее время может рассмотреть законопроект об апартаментах, предложенный абхазским президентом Асланом Бжания.