На ближайшем заседании парламента Абхазии будут рассматриваться поправки в закон об инвестиционной деятельности. На очереди и два других резонансных закона – о взаимном признании судебных решений и о легализации апартаментов. Абхазский экономист Ахра Аристава предупреждает о негативных последствиях этих трех законов для отдельных граждан и республики в целом.

– Ахра, в среду должно состояться заседание парламента, на котором будет рассматриваться проект закона о внесении изменений в закон об инвестиционной деятельности. Как бы вы охарактеризовали суть вносимых изменений?

Это попытка реализации такой же политики, которая проводилась Чубайсом при Ельцине, когда экономика попадает в руки небольшой группы людей с неимоверными льготами

– Поправки к закону об инвестиционной деятельности, которые предлагаются сейчас, я бы охарактеризовал отрицательно. Это уже не первая попытка. Мы помним, что сначала администрация президента пыталась предоставить льготы на 25 лет инвесторам в стратегических отраслях экономики. Депутаты не поддержали эту идею. В прошлом году это же предлагало министерство экономики, но депутаты отклонили. И теперь это уже третья попытка предоставить неимоверные, ничем не обоснованные льготы на 25 лет на ряд налогов именно по экономической деятельности в стратегических отраслях Республики Абхазия. В моем понимании, в условиях отсутствия реформ иностранным инвесторам предлагается освоить Абхазию без какого-либо участия граждан республики, то есть нашему народу предлагают быть не собственником, а дешевой наемной рабочей силой. И все отрасли экономики, которые должны давать прибыль, отдать в руки крупного иностранного капитала. Это попытка реализации такой же политики, которая проводилась Чубайсом при Ельцине, когда экономика попадает в руки небольшой группы людей с неимоверными льготами, а народ оставляют без прибыли от этих отраслей экономики. И тогда мы попадем в ситуацию, когда у нас не будет денег ни на поддержку крестьян, ни на образование, ни на здравоохранение, ни на оборону, ни на что. Это очень опасный путь и, конечно же, нельзя этого допускать.

– В ближайших планах парламента, как мы слышим, стоит принятие еще двух резонансных и вызывающих негативное отношение в обществе законов – о взаимном признании судебных решений в рамках программы гармонизации законодательства между Россией и Абхазией, и о легализации апартаментов. Какими, на ваш взгляд, будут последствия принятия этих законов для граждан Абхазии? Какова их цель?

Это путь создания при помощи власти олигархического режима в экономике и в политике

– Я, если честно, повестку парламента на ближайшую сессию не видел, но, конечно же, такие вопросы, как принятие закона или соглашения о взаимном признании судебных решений и закона об апартаментах, направлены на то, чтобы привлечь иностранный капитал и защитить через суды эти инвестиции. Но при этом мы не видим никаких инструментов – нет ни долгосрочных кредитов, ни дотаций, ни тендеров, ни конкурсов, через которые граждане Абхазии могли бы участвовать в этих экономических проектах. Это путь создания при помощи власти олигархического режима в экономике и в политике. Для чего это делается, мне не понятно, так как целые отрасли экономики попадут в руки узкой группы людей без граждан Абхазии, у которых нет никаких финансовых возможностей в этом участвовать.

– Ахра, конкретизируйте, пожалуйста, как эти два закона отразятся на гражданах Абхазии и на экономике республики?

Если сюда зайдет крупный иностранный капитал, наши небольшие или средние магазины окажутся в крайне уязвимом положении. Поэтому говорить о том, что это выгодно народу Абхазии, республике Абхазии не представляется возможным

– Закон о взаимном признании судебных решений позволит российским банкам подавать иски в России, не как сейчас. Уже есть попытки судиться с заемщиками, с гражданами республики в Арбитражном суде Абхазия. Но они хотят упростить эту ситуацию. Это будет как банковская гарантия на те кредиты, которые будут выдаваться для вложения в экономику Республики Абхазия. Для абхазской стороны такой необходимости нет, так как граждане Абхазии в большинстве своем люди бедные, они особо деньги не вкладывают в Российской Федерации, споров особых тоже нет. В текущей ситуации это, конечно же, не отвечает интересам граждан Абхазии. Поэтому, я еще раз говорил и говорю, что без создания равных условий ведения хозяйственной деятельности, принятие данного соглашения преждевременно. Мы уже видим первый пример, когда сфера торговли нефтепродуктами фактически монополизирована и отдана компании «Роснефть». Естественно, почти вся прибыль от продажи бензина, дизтоплива и других нефтепродуктов будет уходить из Абхазии. Это же произойдет, если принять все эти законы, в сфере туризма, так как апартаменты тоже ударят по малому и среднему бизнесу в туристической отрасли, ударят по интересам граждан Абхазии, которые построили значительное количество мини-отелей и средних отелей. Энергетическая отрасль также выйдет из-под контроля нашего государства и народа и там, естественно, не будет никакой возможности регулировать вопросы влияния ни на экономику, ни на социальные вопросы. Также мы можем столкнуться с потерей такой отрасли, как торговля. Если сюда зайдет крупный иностранный капитал, наши небольшие или средние магазины окажутся в крайне уязвимом положении. Поэтому говорить о том, что это выгодно народу Абхазии, республике Абхазии не представляется возможным.

– Ахра, между тем, президент все время убеждает общество в том, что у Абхазии нет средств ни на что: ни на энергетику, ни на поддержку бизнеса, ни на сельское хозяйство и так далее, поэтому у республики нет иного пути, кроме как пригласить иностранных олигархов, чтобы они все сделали. Что вы можете на это возразить?

– Аргументация властей о том, что у нас нет денег, не выдерживает никакой критики. Пока нет последних данных по денежному обороту в стране от Национального банка, но я предполагаю, с учетом роста оборота, озвученного в середине года в размере 15%, что, скорее всего, денежный оборот в стране достигнет 150 миллиардов рублей. А у нас есть еще и теневой денежный оборот, об этом заявляли сотрудники ЦСИ (Центра стратегических исследований). Есть расчеты кандидата экономических наук Хатуны Шатипа, она дала ему оценку более 65 процентов. То есть, мы можем говорить не о 150 миллиардах рублей, а о гораздо большей сумме. Это значит, что деньги в стране есть, необходимы реформы, которые позволят вывести из тени значительную часть оборота, и тем самым обеспечить защиту добросовестному бизнесу и до 5-6 миллиардов рублей увеличить доходы в государственный бюджет. И тогда у государства появятся возможности и на модернизацию энергетики, и на кредитование малого и среднего бизнеса, на поддержку крестьян и сельского хозяйства.

Надо создавать возможности для того, чтобы наши граждане кредитовались в наших банках и могли брать кредиты на 5 лет, на 10 лет, имели доступ к лизинговым операциям, к страховым операциям

Стартовые ресурсы для того, чтобы начать реформы в экономике, у нас есть. В первую очередь, власть должна обеспечивать национальные и законные интересы граждан Республики Абхазия. Я не сторонник того, чтобы экономика закрывалась. У нас экономика открытая, иностранные компании присутствуют в разных отраслях. Я за то, чтобы наравне с иностранными гражданами наши граждане имели экономические инструменты для участия в экономическом процессе. Так же, как у иностранных компаний есть возможность кредитоваться в иностранных банках, надо создавать возможности для того, чтобы наши граждане кредитовались в наших банках и могли брать кредиты на 5 лет, на 10 лет, имели доступ к лизинговым операциям, к страховым операциям. Всех этих инструментов на сегодняшний день нет, их надо внедрять, надо реформировать экономику. И на равноправных условиях, на условиях добросовестной конкуренции проводить все эти реформы.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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