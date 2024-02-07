Абхазский президент внес в парламент законопроект об «иноагентах»

Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания внес в парламент законопроект «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента».

«Принятие проекта закона будет способствовать защите интересов и обеспечению безопасности Республики Абхазия, ее суверенитета, прав и свобод граждан, а также обеспечению безотлагательной реакции на иностранное вмешательство в политическую деятельности абхазского государства и общества», – говорится в пояснительной записке.

Согласно документу, иностранными агентами могут быть признаны как некоммерческие организации, так и физические лица.

«Граждане Республики Абхазия, иностранные граждане и лица без гражданства могут быть признаны физическими лицами, выполняющими функции иностранного агента, если они получают денежные средства и (или) иное имущество от иностранных источников», – сказано в законопроекте.

Иностранными источниками признаются: иностранные государства; государственные органы, органы местного самоуправления иностранных государств; международные и иностранные организации и их структурные подразделения; иностранные граждане; лица без гражданства; иностранные структуры без образования юридического лица.

При этом получение денежных средств от государств, признавших независимость Абхазии (Россия, Венесуэла, Никарагуа, Науру, Сирия), граждан и юридических лиц, зарегистрированных в этих государствах, не станет основанием для признания «иноагентами» некоммерческой организации или физического лица.

В законопроекте указано, что физическое лицо, намеревающееся выполнять функции иностранного агента, «обязано до начала наступления оснований приобретения статуса физического лица, выполняющего функции иностранного агента», подать в уполномоченный орган заявление о включении его в реестр физических лиц.

Материалы, производимые и (или) распространяемые «иноагентами», должны сопровождаться указанием на то, что они «произведены, распространены и (или) направлены физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо касаются деятельности такого физического лица».

Нарушение законодательства о некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента, влечет за собой в установленном порядке административную, уголовную и иную ответственность, сказано в документе.

Согласно пояснительной записке, проектом закона:

- определяется порядок приобретения статуса некоммерческой организацией и (или) физическим лицом, статуса лица, выполняющего функции иностранного агента;

- определяется порядок включения и исключения некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента и физических лица, выполняющих функции иностранного агента в соответствующие реестры;

- определяется порядок осуществления контроля за деятельностью некоммерческих организаций и физических лиц, выполняющих функции иностранного агента;

- устанавливаются ограничения, связанные с наличием статуса некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента и физического лица, выполняющего функции иностранного агента;

- устанавливается исчерпывающий перечень обязанностей некоммерческих организаций и физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

- предусматривается установление ответственности за нарушение законодательства Абхазии о некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента.

Проектом закона определяется, что контроль за деятельностью некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, осуществляется в рамках осуществления контроля за деятельностью некоммерческих организаций, предусмотренного законом «О некоммерческих организациях» с учетом отдельных особенностей.

Проектом закона Министерство юстиции определяется уполномоченным органом по определению правового статуса некоммерческих организаций и физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, и осуществлению контроля за их деятельностью.