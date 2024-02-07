ЦИК Азербайджана: Алиев набирает 92,1% голосов

Председатель Центризбиркома Азербайджана Мазахир Панахов заявил, что действующий президент страны Ильхам Алиев лидирует на внеочередных президентских выборах, набирает 92,1%.

Панахов подчеркнул, что на текущий момент ЦИК завершил подсчет 54,47%.

По его словам, Захид Орудж набирает 2,2% голосов, Фазиль Мустафа - 1,99%, Гудрят Гасанлиев - 1,78%, Рази Нуруллаев 0,79%, Эльшад Мусаев - 0,66%, Фуад Алиев - 0,48%, передает «Интерфакс».

Глава ЦИК подчеркнул, что на внеочередных выборах явка составила 76,73%, всего проголосовало 4 млн 971,032 тыс. избирателей.

«Для сравнения на выборах в 2018 году явка составила 74,5%, тогда проголосовало 3 млн 962,116 тыс. человек. Как видно, число принявших участие в выборах увеличилось более чем на 1 млн человек. Это очень хороший показатель активности избирателей», – добавил Панахов.

Выборы должны были пройти в следующем году, однако Алиев их перенёс на фоне всплеска своей популярности после того, как Азербайджан вернул под свой контроль территорию Нагорного Карабаха. Кроме того, в ноябре 2024 года Азербайджан примет очередной климатический саммит ООН, благодаря чему Алиев снова окажется в центре внимания.

Алиев находится у власти с 2003 года, став преемником своего отца Гейдара Алиева, который был президентом предыдущее десятилетие. Сейчас президент избирается на семь лет, количество президентских сроков не ограничено. Для Алиева это уже пятые выборы подряд.

За двадцать лет правления Алиева в стране были приняты законы, ограничивающие политические дискуссии, – оппозиционеров и независимых журналистов неоднократно арестовывали, в том числе перед выборами.

Помимо Алиева, до выборов допустили ещё шесть кандидатов, некоторые из них публично хвалили Алиева. Реальных конкурентов действующего президента среди них нет, отмечают аналитики. Две основные оппозиционные партии – «Мусават» и «Народный фронт Азербайджана» – отказались от участия в выборах. Лидер «Мусавата» Ариф Гаджилы причиной бойкота назвал недемократичность выборов.

«Многие журналисты и политические активисты сидят в тюрьме. В стране более двухсот политических заключённых. Существуют серьёзные проблемы с законодательством о выборах, а избирательные комиссии в основном находятся под влиянием властей», – сказал Гаджилы Associated Press.

Выборы проходят и на территории Нагорного Карабаха, с которой осенью прошлого года бежали более ста тысяч армян, оставив многие части региона практически безлюдными. Большинство бывших руководителей самопровозглашённой Нагорно-Карабахской республики арестованы азербайджанскими властями.

Ильхам Алиев седьмого февраля проголосовал именно в Нагорном Карабахе - в Ханкенди (армянское название Степанакерт). До этого он лично поднимал там флаг Азербайджана, а потом проводил военный парад.