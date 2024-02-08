Кобахидзе: 0% оккупации и 0% бедности – такова Грузия нашей мечты

Кандидат в премьеры Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузией мечты для партии власти является страна с нулевым процентом оккупации и нулевым процентом бедности.

Кобахидзе подчеркнул, что восстановление территориальной целостности Грузии мирным путем и полное преодоление бедности в стране являются главными национальными задачами властей Грузии, передает SOVA.

«Сегодня 20% территории Грузии оккупировано, а 15% населения Грузии живет за чертой бедности. Мы можем быть довольны своей деятельностью и самодовольны самими собой только после того, как обнулим эти два показателя. 0% оккупации и 0% бедности — это «Грузинская мечта» и такова Грузия нашей мечты. Деятельность правительства Грузии будет направлена на реализацию этой мечты от начала до конца как в 2024 году, так и в 2025-2028 годах», — подчеркнул Кобахидзе.

Кандидат в премьер-министры также рассказал о программе правительства и отметил, что документ основан на предвыборной программе «Грузинской мечты» на 2020 год, которая была написана под его руководством в качестве руководителя предвыборного штаба.

«Принимая во внимание тот факт, что в октябре этого года состоятся парламентские выборы, после которых парламент Грузии должен повторно объявить доверие правительству Грузии на основе новой предвыборной программы «Грузинской мечты», естественно, вновь представленная правительственная программа рассчитана всего на 10 месяцев. Соответственно, представленный документ, по сути, предусматривает реализацию мер, определенных предвыборной программой «Грузинской мечты» на 2020 год и правительственной программой на 2021-2024 годы», – сказал он.

В то же время начнется работа над новой предвыборной программой «Грузинской мечты», которая ляжет в основу правительственной программы на 2025-2028 годы после победы на парламентских выборах, — добавил кандидат в премьеры Грузии.