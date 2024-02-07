В грузинском парламенте продолжаются комитетские и фракционные слушания представленной для утверждения программы кандидата в премьер-министры Ираклия Кобахидзе. Во второй половине дня он предстал перед оппозиционными депутатами со своей программой. Этому предшествовали комитетские слушания главы МИД Ильи Дарчиашвили. Дискуссия шла в парламенте и по поводу инициативы президента Зурабишвили о создании Платформы единства.

«Представляю нашу правительственную программу, рассчитанную на 10 месяцев», – начал с парламентской трибуны пленарного зала заседания Ираклий Кобахидзе, обращаясь к представителям оппозиции всех фракций и политических групп. Он напомнил, что в октябре состоятся выборы, а после них «Грузинская мечта» представит четырехлетнюю программу, основанную на предвыборных обещаниях. А пока цель Кобахидзе как будущего премьера – довести до конца начатые его предшественником и партией планы. И начал он, конечно же, с экономики и ее развития. С рассказом о главных моментах своей программы, расписанной на 104 страницах, Кобахидзе уложился за 20 минут. В нем ничего не было нового, а оппозиционерам, взявшим слово, было интересно, что является лично для него приоритетом, чем он запомнится обществу за эти 9 месяцев. Депутаты ждали от него честных ответов, искренности, и сами были не похожи на себя – задавали острые вопросы, но не переходили на оскорбления, как бывало раньше.

«За что Иванишвили отпустил Гарибашвили и была ли причиной коррупция?» – депутат Алеко Элисашвили все хотел услышать правду от Кобахидзе.

Депутат из «Еврооптимистов» Роман Гоциридзе обратил внимание на то, что в программе Кобахидзе особый упор делается на создание хабов почти во всех 12 министерствах, за исключением Минкульта и аппарата Госминистра по примирению и равноправию.

«Инфраструктурный хаб, транспортный хаб, логистический хаб, коммуникационный хаб, энергетический хаб, технологический хаб, образовательный хаб, финансовый хаб, хаб цифрового коридора. Вы тогда лучше страну хабистаном назовите. Для того, чтобы это осуществить, нужны две вещи – у страны должно быть супер современное правительство и соседом не должна быть Турция. Даже там нет транспортного хаба, если не считать авиаперевозки и маленький региональный финансовый хаб в Стамбуле», – сказал Гоциридзе и в завершение поинтересовался:

«Куда делись 9,7 миллионов лари? Кто растратил их в 2022-23 годах, когда вы с господином Гарибашвили именно для создания финансового хаба наняли компанию Ротшильдов?»

Депутат Армаз Ахвледиани просил Кобахидзе покончить с поляризацией, подать пример конструктивности в преддверии выборов.

Консенсус и единство, здоровая атмосфера в политическом спектре второй день оживленно обсуждается с подачи президента Саломе Зурабишвили. Накануне, 6 февраля, с ежегодным обращением к парламенту она предложила всем, в том числе правящей силе, создать хартию будущего – Платформу единства для Европы. А с утра уже принимала первых желающих в нее войти. Ими стали лидеры «Лело». Один из них, Бадри Джапаридзе пояснил причину присоединения к инициативе президента:

«Думаю, это очень важная инициатива, нацеленная на единство в то время, когда правящая сила максимально старается посеять раскол в обществе. Таким стараниям правящей российской силы мы противопоставим наши усилия для объединения общества в этот исторический момент, чтобы страна смогла очень быстро продвигаться вперед к ЕС».

И другие оппозиционный силы, в том числе, «Нацдвижение», готовы присоединиться к инициативе президента. Исключение – партия экс-премьера Гахария «За Грузию». Депутат Михаил Даушвили назвал одну из главных причин отказа:

«Там собрание таких людей, для которых вопрос евроинтеграции страны и выборы 2024-го привязаны к освобождению Миши Саакашвили. Поэтому мы не будем участвовать в этом формате».

Приглашение президента сразу же отмели в «Грузинской мечте». Глава парламентского комитета по вопросам евроинтеграции Мака Бочоришвили коротко пояснила:

«Вчерашнее выступление Зурабишвили меньше всего было похоже на президентское обращение. Это была попытка стать лидером какого-то политического движения, которое она и анонсировала. Ее инициатива – это политическое движение против «Грузинской мечты», соответственно – против власти».

Бочоришвили спешила, чтобы возглавить комитетские слушания оставшегося на посту министра иностранных дел Ильи Дарчиашвили. На нем и разогрелись депутаты-оппозиционеры с критическими вопросами в адрес будущего премьер-министра и его правительства.

Второй фронт не открылся, Грузия получила статус кандидата в ЕС. Обманывал ли народ Ираклий Кобахидзе, когда утверждал, что страна не получила статус кандидата из-за отказа ввязаться в войну? Почему до сих пор МИД не направил в ОБСЕ приглашение долгосрочной миссии наблюдателей на предстоящие выборы? Почему ведомство Дарчиашвили не отвечает на запросы грузинских эмигрантов на открытие избирательных участков? Как правительство Кобахидзе собирается приблизиться к внешней политике ЕС? Будет ли преемник Гарибашвили следовать антизападной риторике? Что будет предприниматься для деоккупации и обновления списка Отхозория-Татунашвили? Особое место в этом каскаде вопросов от оппозиции занимало стратегическое партнерство с Китаем, что вызвало негодование депутатов «Грузинской мечты». А словесная перепалка депутата «Лело» Саломе Самадашвили с главой комитета по вопросам диаспоры Беки Одишария стала кульминацией комитетского заседания. Самадашвили приходилось одновременно останавливать Одишария и задавать вопрос главе МИД:

«Бека, замолчи на минутку, очень много неправды говоришь, и о тебе сейчас буду говорить по поводу диаспоры. Так что успокойся и замолчи. Китай никогда не поддерживал Грузию в ООН по очень важному для нас вопросу – о возращении беженцев на оккупированные территории Абхазии и Южной Осетии. Вы получили гарантию от Китая, что она пересмотрит свою позицию в ООН?»

С ответом из партии власти поспешил депутат Бека Одишария, сравнив Самадашвили со скандально известным итальянским футболистом Марко Матерацци (Примечание ЭК: Матерацци получил широкую известность после скандального инцидента в финальном матче ЧМ 2006, в результате которого с поля был удален капитан сборной Франции Зинеддин Зидан, что значительно повлияло на итог матча и, соответственно, всего турнира):

«Как госпожа Саломе ведет себя по отношению к нашей успешной команде – это просто хамство. Из-за ее скандальности я был вынужден ее выгнать из нашего комитета. Если бы она была футболистом, то была бы Марко Матерацци, она прекрасно смотрелась бы в этом амплуа».

Не менее скандальным оказалось предложение депутата из «Европейских социалистов» Фридона Инджия. Он так восхищен стратегическим партнерством с Китаем и работой МИД и всего правительства, что поинтересовался, не собираются ли в правительстве «Грузинской мечты» создать альтернативу Женевским форматам и так разрешить конфликты, связанные с территориальной целостностью страны. Ведь, по мнению Инджия, США и РФ устраивают данный статус-кво, а формат за 15 лет не принес ничего:

«Не лучше ли, чтобы параллельно был Женевский формат, и второй формат, в котором примет участие Китай. Поскольку Китай стал нашим стратегическим партнером – он однозначно выступает за территориальную целостность и единство – пусть он подключится к стратегическим проектам и у него появится больше интересов на территории Грузии. Мы тогда сможем воспользоваться многим и многое решить по-другому. Или дадим посоревноваться этим двум форматам – женевскому и тому, в котором ведущим будет Китай».

И вообще, Инджия считает «неправильным, что Грузия не разговаривает один на один с Россией». Тогда хотя бы в направлении Китая пусть поработает МИД.

Дарчиашвили отклонил предложение европейского социалиста, смотрящего в сторону Китая. Он напомнил парламентарию, что в Женевских дискуссиях, кроме США, принимают участие представители ЕС, ОБСЕ и ООН.

«Это – единственная платформа, в которой представлен наш северный сосед, и вместе с другими нашими партнерами они также принимают участие. Поэтому мы считаем, что сегодня эту платформу нужно сохранить, поскольку главная наша цель – попытаться решить гуманитарные вопросы в рамках этого диалога. И было очень трудно, стоило много усилий, чтобы состоялся очередной раунд женевских встреч после того как, мы стали очевидцами российской агрессии против суверенной Украины», – пояснил кандидат в министры иностранных дел.

А оппонентам Дарчиашвили посоветовал внимательно ознакомиться с оценками ЕС о прогрессе и с планом по выполнению 9 рекомендаций, согласно которому приглашение в ОБСЕ для наблюдателей будет направлено до конца февраля. А в том, что Китай признает территориальную целостность Грузии, не стоит сомневаться, как и в том, что Грузии выгодно развивать отношения с Китаем для усиления функций так называемого срединного коридора. Наладить отношения с Пекином входит, в том числе, и в планы Брюсселя и Вашингтона.

На этом комитетские фракционные слушания завершились. Завтра кандидатуру Кобахидзе на пост премьер-министра, а также состав правительства утвердят на пленарном заседании. Но уже сегодня оппозиция гарантировала, что проголосует против.

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