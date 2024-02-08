«Грузины и абхазы, грузины и осетины не должны стрелять друг в друга» – Кобахидзе

Кандидат на пост премьер-министра Грузии Ираклий Кобахидзе в парламенте заявил, что альтернативы восстановлению территориальной целостности страны мирным путем нет. По его словам, война с абхазами и осетинами была бы «непоправимым преступлением».

«Мы неоднократно слышали призывы наших политических оппонентов и их зарубежных друзей вернуть Абхазию и Самачабло путем войны. Хочу напомнить, что при таком сценарии нам придется воевать не только с оккупационными силами, но и с абхазами и осетинами. Это было бы непоправимым преступлением для истории и будущих поколений. Грузины и абхазы, грузины и осетины никогда не должны стрелять друг в друга. Мы не допустим этого преступления ни при каких обстоятельствах. Альтернативы мирному восстановлению территориальной целостности нет», – заявил кандидат в премьер-министры.

Депутаты парламента Грузии встретили слова Кобахидзе аплодисментами.