Парламент Грузии утвердил новое правительство во главе с Кобахидзе

Парламент Грузии выразил доверие новому правительству во главе с Ираклием Кобахидзе, в которое вошел новый министр обороны – Ираклий Чиковани.

Новое правительство поддержали 84 депутата, против проголосовали 10.

Согласно конституции Грузии, теперь у президента Саломе Зурабишвили есть два дня, чтобы назначить Кобахидзе главой правительства. Если этого не произойдет, то премьер-министр будет считаться назначенным автоматически.

Выступая в парламенте, Кобахидзе заявил, что первым вице-премьер-министром будет назначен глава Минэкономики Леван Давиташвили.

45-летний Кобахидзе стал седьмым премьером «Грузинской мечты», которая находится у власти в Грузии с осени 2012 года. Его предшественник Ираклий Гарибашвили ушел в отставку 29 января и стал председателем правящей партии.

СМИ начали рассказывать о предстоящих кадровых перестановках в правящей команде с конца прошлого года, когда было объявлено об официальном возвращении в политику Бидзины Иванишвили. Он занял пост почетного председателя «Грузинской мечты» и сказал, что будет помогать членам партии «бороться с искушениями». Иванишвили при этом утверждает, что Гарибашвили сам пожелал уйти с поста.