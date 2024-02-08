Россия проведет антитеррористические учения на озере Рица

Россия 10 февраля проведет «антитеррористические учения» на озере Рица с участием Сухуми и Цхинвали. Об этом РИА Новости сообщил глава МВД самопровозглашенной республики Абхазия Роберт Киут.

«Антитеррористические учения пройдут на Рице. В них примут участие подразделения МВД, СГБ, МЧС (Абхазии), Росгвардии, сотрудники МВД России и Южной Осетии. Будут задействованы тяжелая техника и катера, будут работать водолазы», - отметил Киут.

На учениях, которые продлятся один день, планируется отработать действия в случае прорыва террористической группы. Задача - спасти экипаж затопленной машины. Работать придется на воде и под водой.

«Росгвардия шагнула в Абхазию. <> Участниками мероприятия станут подразделения МВД, СГБ, МЧС Абхазии, Росгвардии, сотрудники МВД РФ и Южной Осетии. Они задействуют тяжелую технику, катера, будут работать водолазы», - пишет абхазский телеграм-канал.