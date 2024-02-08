Представители оппозиции и гражданского сектора Абхазии выступили с критикой законопроекта об иноагентах. Они называют его антиконституционным, направленным на раскол общества. Напомним, президент Абхазии Аслан Бжания накануне вечером внес его в парламент. Согласно документу, иностранными агентами могут быть признаны как некоммерческие организации, так и физические лица, получающих финансирование или «иное имущество от иностранных источников».

Вчера президент Аслан Бжания внес на рассмотрение в парламент проект закона «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента». Вот, как коротко пересказали в Апсныпресс довольно большой текст законопроекта, размещенный на официальном сайте президента Абхазии:

«Выполняющими функции иностранного агента, согласно законопроекту, могут быть признаны некоммерческие организации любой организационно-правовой формы, если они получают денежные средства и (или) иное имущество от иностранных источников, и участвуют в политической деятельности в Абхазии, в том числе в интересах иностранных источников. Физическими лицами, выполняющими функции иностранного агента, могут быть признаны иностранные граждане и лица без гражданства если они получают денежные средства и (или) иное имущество от иностранных источников, и участвуют в политической деятельности на территории Абхазии, в том числе в интересах иностранных источников. Иностранными источниками признаются: иностранные государства; государственные органы, органы местного самоуправления иностранных государств; международные и иностранные организации и их структурные подразделения; иностранные граждане; лица без гражданства; иностранные структуры без образования юридического лица; лица, финансируемые источниками, указанными в пунктах 1-6. Реестр организаций и физических лиц – иностранных агентов будет вестись Минюстом Абхазии. Нарушение законодательства РА о некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента, влечет за собой административную, уголовную и иную ответственность».

Напомним, что в абхазском обществе уже достаточно давно возникло сопротивление разработке и готовящемуся принятию в республике так называемого закона об иноагентах. Так, более двух лет назад, 27 января 2022 года, Апсадгьыл-инфо опубликовало обращение общественности Абхазии за подписями сотен человек президенту, премьер-министру, спикеру парламента, в котором выражалась озабоченность тем, что дискуссия о принятии т.н. «закона об НКО-иностранных агентах» в Абхазии вышла на новый уровень. В обращении, в частности, отмечалось:

«Введение ограничений на деятельность НПО посредством «закона об НКО-иностранных агентах» неизбежно приведет к негативным последствиям и для международного имиджа Абхазии. Подобная мера будет способствовать большему утверждению на международном уровне ложного грузинского тезиса об «оккупации», с которым последовательно и не без успеха борются представители НПО Абхазии, используя влиятельные международные площадки. В настоящее время НПО – это один из немногих каналов коммуникации с международным сообществом, который нельзя перекрывать, учитывая, что Абхазия стремится к расширению международного признания. Блокирование же внешних контактов будет означать отказ от важной работы в этом направлении… Мы заявляем, что категория «иностранный агент» является ложным и пропагандистским клише, и если будет принят «закон об НКО-иностранных агентах», то он станет репрессивным инструментом. Его использование будет означать воскрешение идеологических схем тоталитарного прошлого, в котором против неугодных использовался принцип коллективной вины, когда по формальным признакам к неблагонадежным причислялись целые социальные группы. Мы полагаем, что в перспективе принятие подобного закона даже в самом «щадящем» варианте неизбежно приведет к ликвидации неправительственного сектора, поскольку сотрудники гражданских организаций – патриоты своей страны, ни одного дня не будут жить с клеветническим ярлыком – «иностранный агент». По нашему мнению, принятие т.н. «закона об НКО-иностранных агентах» не должно присутствовать в повестке органов государственной власти Республики Абхазия».

Но вот законопроект опубликован, и многие наблюдатели и представители гражданского общества говорят о том, что он оказался более жестким, чем ожидалось. Вот выдержки из нескольких откликов, появившихся в последние сутки в абхазском интернет-сообществе.

Асида Ломия, председатель Детского фонда Абхазии: «Поражена, знаете, чему? Наш народ считается дальновидным, много раз слышала об этом, читала в произведениях наших писателей. В чем дальновидность? Сохранить честь и достоинство. Потому что есть дети, внуки, оставить им такую память, чтобы однажды кто-то, специально или ненароком, не пристыдил их… Не ударь лицом в грязь, помни, за тобой твои родители, твой род, а впереди будущие поколения, перед которыми, даже еще не появившимся на свет, ты в долгу, им не должно быть стыдно за тебя и себя… Сегодня нас хотят уничтожить своими же руками. Угрожать тем, что власти сегодняшней Абхазии останутся не светлым пятном в истории многострадального народа, а поправшим нашу честь, нашу Конституцию, нашу свободу, за которую пролито слишком много крови и слез матерей, неужели вы этого хотите?»

Саид Гезердава, юрист ЦГП: «Конституция категорически не допускает отмену или умаление (т.е. недопустимое ограничение) прав в какой-либо форме, тем более в форме закона (ч. 1 ст. 35). Используя закон как форму умаления прав граждан, президент дважды нарушает Конституцию. Во-первых, президент нарушает принцип правового государства (ст. 1 Конституции), который не позволяет произвольным решениям должностных лиц становиться законодательной нормой. Понимание закона как навязываемой обществу произвольной «команды», не зависящей от каких-либо демократических ограничений («командная теория права»), является одним из признаков авторитарных и тоталитарных стран (коммунистического и фашистского толка). Президент Бжания своими решениями способствует установлению верховенства чиновничьего произвола над правом (законом). Во-вторых, законопроект подобного содержания не может быть внесен в Парламент РА, так как он не соответствует Конституции – ни один закон, отменяющий или умаляющий права и свободы человека, не должен быть принят или издан в Республике Абхазия (ст. 9)».

Сегодня «Эхо Кавказа» побеседовало и с общественно-политическим деятелем Тенгизом Джопуа. Вот что он сказал:

«Нарушение конституционных прав и свобод граждан – это в свою очередь. У нас в законодательстве достаточно правовых норм, которые позволяют правоохранительным органам привлечь человека к ответственности, если в его деятельности есть какой-то другой состав. Но вот в такой форме, которую предусматривает этот закон… Он просто ограничивает права наших граждан, которые занимаются определенным каким-то видом деятельности. С другой стороны, я считаю, что это просто инструмент политической борьбы такой. Взяли, спроецировали его на Абхазию, пытаются использовать в Абхазии. У нас уже есть хорошие примеры, где он достаточно активно применяется. Это инструмент борьбы с инакомыслием, недопустимо его принимать в Абхазии. На постсоветском пространстве такой закон действует, по-моему, только в России. И этот законопроект, по-моему, похож на него, ничем практически не отличается».

А вот что сказал «Эху Кавказа» Ахра Аристава, сотрудник Института экономики и права АНА:

«В истории Абхазии не было крепостного права… В Абхазии никогда не клеймили людей и не делили по признакам, чуждым нашему народу. У нас правами всеми обладали и жители африканского континента, жившие здесь, об этом много свидетельств. И вот сейчас законопроект об иноагентах, который исполнительная власть направила в парламент, он абсолютно неприемлем и не подходит нашей традиционной культуре и демократическим принципам нашего народа. Как можно позволить одним абхазам вешать ярлыки на других абхазов…».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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