Изида Чаниа

Ориентиры внешней политики Абхазии за последние пару лет претерпели глобальные изменение – с многовекторности с целью деизоляции страны мы скатились к самоизоляции. Во главе новой политики – президент Аслан Бжания, исполнители – МИД и СГБ, парламенту отведена роль пассивных соглашателей.

И хотя закон об иностранных агентах в Абхазии еще не принят, и даже еще не поступил в парламент, – это не мешает оказывать давление на представителей гражданского общества и негосударственные СМИ. Подготовка к принятию этого закона ведется на всех уровнях, исполнители зачищают информационное пространство, нарушая права граждан и используя для своей пропаганды недостоверные данные и грязные способы дискредитации оппонентов.

Времени мало, исполнители торопятся: в ближайшее время в парламент поступит закон об иноагентах, который теперь уже на правовом основании ограничит права граждан и навесит на несогласных с политикой президента ярлык «врагов народа». Сейчас закон курсирует между администрацией президента и Минюстом – в него должны внести дополнения, касающихся физических лиц. Таким образом под него подпадут все, кто получал финансирование от международных организаций – на покупку трактора, выращивание овощей, установку стекол и ремонт туалетов в школах, на медицинское оборудование в больницах, издание книг на абхазском языке (и даже аудиоверсии романа «Последний их ушедших» классика абхазской литературы Баграта Шинкуба).

Патриотов в НПО сегодня больше, чем во власти, а использовать данный закон нынешняя власть решила совсем по другой причине – для ограничения прав граждан, уничтожения гражданского общества и свободы слова

Конечно, можно, как это делает наше руководство, обвинить Россию в том, что она требует принятия закона об иноагентах. А можно проанализировать разрушительное воздействие такого же закона на примере большой страны и понять, какие угрозы он таит для маленькой Абхазии. В крайнем случае можно принять решение о прекращении деятельности всех международных неправительственных организаций в Абхазии, если вы действительно подозреваете, что они так пагубно влияют на умы наших граждан. Вариантов масса, но дело в том, что патриотов в НПО сегодня больше, чем во власти, а использовать данный закон нынешняя власть решила совсем по другой причине – для ограничения прав граждан, уничтожения гражданского общества и свободы слова. Так, прикрываясь высшими целями, удобней торговать страной оптом и в розницу.

Именно поэтому жесткая полемика минувших выходных между спецпредставителем ЕС на Кавказе Тойво Клааром и МИДом Абхазии вызвала ощущение неловкости. Европейский дипломат заявил, что формат международных Женевских дискуссий находится под угрозой, так как абхазская сторона отказывается от обсуждения повестки следующего раунда. «Нам второй раз отказали в посещении Абхазии», – сообщает он. Клаар отмечает, что в позициях Абхазии и ЕС имеются «фундаментальные политические разногласия», но несмотря на это «нам всегда удавалось сохранять действующими каналы связи, оставлять пространство для взаимодействия» в гуманитарных проектах. Он сравнивает, как сильно изменилась внешняя политика Абхазии в последние годы и аккуратно прогнозирует, что Абхазия «похоже, закрывается». Дипломат уверен, что такая изоляция не отвечает интересам Абхазии и только усугубит существующие проблемы.

Абхазский МИД ответил европейскому дипломату в характерной для себя (в последние годы) манере – так, словно Абхазия всемирно признанная ядерная держава. Пресс-служба абхазского МИДа заявляет «о провале политики коллективного Запада в Республике Абхазия», обвиняет коллективный Запад и ЕС в ложной позиции и называет абхазские НПО иностранными агентами (почему-то ссылаясь на законодательство США). Дальше МИД скатывается в откровенную истерику: «господин Клаар получил выволочку от вышестоящего руководства», «господин Клаар будет еще более разочарован в самое ближайшее время» и так далее. В какой-то момент перестаешь понимать, что ты читаешь, – заявление внешнеполитического ведомства или фейсбучную разборку.

Отменил Аслан Бжания свой указ под давлением оппозиции и парламента 25 мая 2021 года. Новой стратегии мы от него не дождались – президент уклоняется от своей обязанности выступать с ежегодным посланием

Отдельная тема – скорость, с которой анонимные информационные ресурсы перепостили заявление МИД Абхазии. Она еще раз указывает на способы пропаганды, взятые МИДом Абхазии на вооружение после назначения нового министра Инала Ардзинба. Но пока глава МИДа, возвративший себе гражданство нашей страны после вынужденной эмиграции из России, готовится осуществить угрозу в виде официального комментария, сообщу, что в Абхазии ни для кого никогда не было секретом, что Евросоюз поддерживает территориальную целостность Грузии (впрочем, как и дружественная, но не признавшая Абхазию Беларусь) и, соответственно, программу «вовлечения без признания». Я даже больше скажу: данную программу умудрился поддержать, по сути, и президент Аслан Бжания, подписав 4 декабря 2020 года указ о внесении изменения в «Концепцию внешней политики Республики Абхазия». Для Инала Ардзинба, который тогда еще не пробил себе должность в МИД Абхазии, сообщу, что в ней говорилось «о создании условий для формирования дополнительного формата многоуровневых переговоров между Грузией и Республикой Абхазия, в рамках которых появится возможность обсуждать с грузинской стороной вопросы, представляющие взаимный интерес». Напомню, что отменил Аслан Бжания свой указ под давлением оппозиции и парламента (конечно, не нынешнего) 25 мая 2021 года. Новой стратегии мы от него не дождались – президент уклоняется от своей обязанности выступать с ежегодным посланием.

А теперь я поставлю себя на место президента, который вынужден был отказаться от своей концепции и ничего нового взамен не предложил (Боже упаси, не воспринимайте это как угрозу или политические планы!). Так вот, если бы я хотела, чтобы граждане Абхазии стали посматривать в сторону Грузии, а в стране появились антироссийские настроения, то я бы открыла границу с Грузией и одновременно создала бы неблагоприятный режим на российско-абхазской границе.

Я бы подавала списки граждан Абхазии и рекомендовала бы их задерживать при пересечении российско-абхазской границы.

Я бы создала преференции для российских олигархов в ущерб национальному абхазскому бизнесу.

Я бы навязывала гражданам Абхазии мысль об антироссийских настроениях.

Я бы ограничила молодежь в праве передвижения и обучения за пределами Абхазии и России.

Я бы обвиняла в своей собственной несостоятельности российское правительство.

Я бы безвозмездно передавала в собственность и аренду земли и объекты, на которых могли бы зарабатывать граждане моей страны.

И все это и было бы содействием программе «вовлечения без признания».

Ну как тут не вспомнить несостоявшийся указ президента Бжания – не получилось мытьем, получиться катаньем? Так что есть у меня сомнения, в том, что программа «вовлечение без признания» потерпела фиаско и что проводниками этой программы являются абхазские НПО. Все представленные «улики» скорее указывают на президента и его команду.

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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