Республиканская партия «Форум народного единства» опубликовала аналитическую записку, в которой обозначила наиболее острые общественные проблемы Абхазии и провалы действующей власти – это законы о госслужбе, об апартаментах, об иностранных агентах, о взаимном признании судебных решений и другие резонансные инициативы руководства республики. В ней также говорится о передаче энергетики в руки иностранных инвесторов, торгах между абхазскими и иностранными олигархами вокруг наиболее ценных земель и насаждении нигилизма – мысли о том, что Абхазия не может развиваться без помощи извне. Председатель партии «Форум народного единства» Аслан Барциц пояснил «Эху Кавказа» суть аналитической записки и рассказал, кому она адресована.

– Аслан, на днях в СМИ была опубликована аналитическая записка политической партии «Форум народного единства Абхазии». Расскажите, пожалуйста, в чем ее суть?

Никакие проблемы в стране не решаются, ситуация становится с каждым днем все хуже и хуже

– Ситуация, которая складывается в нашей стране, отнюдь не радует. И не только представителей партии «Форум». Это становится очевидным уже для подавляющего большинства мыслящих людей, которые видят результаты правления команды «успешных менеджеров», которые так себя позиционировали в предвыборной агитации, обещая людям, что будут продвигать нашу страну вперед, но получается все наоборот – никакие проблемы в стране не решаются, ситуация становится с каждым днем все хуже и хуже. Вот на это мы решили обратить внимание. Мы сделали этот документ объемным, постарались в него вместить все, что мы сегодня видим.

– Кому аналитическая записка адресована?

Еще немного и те завоевания, которые у нас есть на сегодняшний день, превратятся в фикцию. Это будет фиктивное государство с фиктивными органами власти, с фиктивной атрибутикой

– Этот документ представлен для широкой общественности, для всех слоев нашего населения. Смысл нашего обращения – это открытая площадка. Мы ни в коем случае не претендуем на роль истины в последней инстанции. Этим документом мы, наоборот, призываем всех активных граждан, которые имеют свое мнение, которые хотели бы поучаствовать в той работе, которая помогла бы нашей стране выйти из создавшейся ситуации. А ситуация, если обрисовать ее в двух словах такая: мы сейчас опустились ниже среднего уровня. Еще немного и те завоевания, которые у нас есть на сегодняшний день, превратятся в фикцию. Это будет фиктивное государство с фиктивными органами власти, с фиктивной атрибутикой. Извините за, может быть, слишком резкую оценку, но именно к этому все идет.

Еще один удивительный момент, на что я хотел бы обратить внимание. Я привожу сейчас цитату Владислава Ардзинба: «Мы не намерены торговать нашими национальными интересами. Мы исходим из того, что эти национальные интересы должны быть учтены при создании любого документа». Это газета «Республика Абхазия» от 18 марта 1998 года. Теперь цитата из выступления президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина: «Россия не может, как некоторые страны, в обмен на колбасу отдать свой суверенитет и стать чьим-то сателлитом». Это РИА Новости от 17 декабря 2023 года. Удивительно, правда? Как перекликаются эти два высказывания двух выдающихся политических деятелей. Вот вам и наглядный пример.

– «Форум народного единства» призывает к созданию Общенационального единого центра. Но в Абхазии уже создавали Блок оппозиционных сил, он распался. Каким образом Общенациональный единый центр объединит общество? Какие задачи вы перед ним ставите?

Мы просто говорим: ребята, пока не поздно, давайте все вместе покажем, что мы можем делать нормальный выбор. Мы должны понимать, кого мы выбираем, какую страну мы хотим видеть сегодня и завтра

– Да, вы совершенно правы. В новейшей истории Абхазии мы видели много различных объединений. Это процесс становления, он непростой, учитывая то, что сегодня страна находится фактически на грани срыва в штопор, если так можно выразиться, из которого выхода уже не будет. И под этими обломками будет погребено все. Чтобы этого не допустить, надо оставить личные амбиции, какие-то корпоративные, может быть, интересы и всем сосредоточиться на противостоянии тому беспределу, который творит сегодня власть. Это – главная задача. Мы просто говорим: ребята, пока не поздно, давайте все вместе покажем, что мы можем делать нормальный выбор. Мы должны понимать, кого мы выбираем, какую страну мы хотим видеть сегодня и завтра. Отвечая на эти вопросы, ставя амбициозные задачи, мы к чему-то придем. Мы верим в то, что наше общество, наши ветераны, люди с активной жизненной позицией, не запятнавшие себя коррупционными схемами, должны сегодня активно выйти на авансцену.

– Аслан, буквально вчера стало известно, что в парламент поступил законопроект об иностранных агентах. Видимо, в ближайшее время депутаты будут его рассматривать. Что вы думаете об этом законопроекте, как вы его оцениваете?

Записать в иноагенты можно будет за две секунды по тому законопроекту, который поступил в парламент. Надеюсь на то, что депутаты внимательнейшим образом разберутся и как-то среагируют на это

– По поводу законопроекта об иноагентах, который поступил в парламент. Мы в своей аналитической записке высказались по поводу того, что происходит сегодня, в частности, о желании стричь всех неугодных под одну гребенку. Мы говорили о том, что это напоминает печально известный 1937 год, когда службисты из желания выслужиться, получить звание, чинили такой беспредел, от которого страдали ни в чем не повинные люди. И сегодня попытки пришить всем ярлыки «иноагентов» и «возбудителей антироссийских настроений» выглядят совсем некрасиво и примитивно. К сожалению, мы сегодня видим, что власть не собирается останавливаться, несмотря ни на какие протесты. Мы прекрасно понимаем, что вслед за НПО будут все остальные неугодные деятели, которые будут критиковать эту власть. Записать в иноагенты можно будет за две секунды по тому законопроекту, который поступил в парламент. Надеюсь на то, что депутаты внимательнейшим образом разберутся и как-то среагируют на это. Но, честно говоря, после «ночного заседания» (ночью парламент ратифицировал соглашение по госдаче «Пицунда») было очень серьезное разочарование, которое до сих пор имеет место быть.

В обществе должно быть единое понимание – сегодня НПО, а завтра придут за вами. Вот та неотложная формула, которая действует. Откровенно говоря, у нас есть вопросы к отдельным членам неправительственных организаций. Многие из них поддержали сегодняшнюю власть. Ну, что ж, за что боролись, на то и напоролись. Но мы не будем злорадствовать по этому поводу. Мы смотрим далеко вперед, поэтому, еще раз повторяю, в целом «Форум народного единства» понимает сложность ситуации, понимает, куда клонит власть. И я, конечно, сегодня могу сказать, что большинство членов «Форума» не приветствуют этот законопроект.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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